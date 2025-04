Disney no quiere más fracasos: Le pone pausa al live action de Enredados

El portal The Hollywood Reporter informó este jueves 3 de abril que Disney ha detenido temporalmente la producción de la adaptación en acción real de Tangled (Enredados), a raíz del bajo rendimiento en taquilla de Snow White (Blancanieves), su más reciente proyecto basado en un clásico animado.

Reguetón sinfónico: Yandel presenta el primer álbum en vivo con orquesta clásica Leer más

El nuevo largometraje sobre Rapunzel, inspirado en el cuento de hadas de los hermanos Grimm, estaba en desarrollo con el director Michael Gracey, conocido por The Greatest Showman. La pausa en la producción coincide con el desempeño comercial de Snow White, protagonizada por Rachel Zegler, cuyo estreno se llevó a cabo el pasado 21 de marzo.

La película fue objeto de debate previo a su lanzamiento por la representación de personajes digitalizados, como los siete enanitos, y por mantener elementos considerados desactualizados de la versión original animada de 1937. En entrevistas, Zegler declaró que la cinta original era “extremadamente anticuada en cuanto a la idea de que las mujeres ocupen roles de poder”.

Hasta la fecha, Blancanieves ha recaudado 69 millones de dólares en Estados Unidos y 145 millones en el mercado internacional. Estas cifras contrastan con su presupuesto de producción, estimado en 240 millones de dólares.

Tangled forma parte del portafolio de proyectos de acción real con los que Disney ha buscado reinterpretar sus clásicos animados. Entre las producciones más recientes se encuentran The Lion King (2019), The Little Mermaid (2023) y Mufasa: The Lion King (2024), así como Lilo & Stitch y Moana, que continúan en etapa de desarrollo.

Por el momento, Disney no ha anunciado una nueva fecha para la reactivación del proyecto basado en Rapunzel.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!