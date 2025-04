Reguetón sinfónico: Yandel presenta el primer álbum en vivo con orquesta clásica

El reguetonero puertorriqueño Yandel lanzó este jueves 3 de abril Yandel Sinfónico, el primer álbum en vivo que fusiona el género urbano con una orquesta sinfónica. Según declaró a EFE, el proyecto mantiene “la esencia del reguetón” sin alteraciones en su estructura musical.

El origen de la producción se remonta a octubre de 2023, cuando el artista presentó un espectáculo en Miami junto a la Orquesta Sinfónica y Coral de la Universidad Internacional de Florida. Tras la recepción del evento, Warner Music solicitó en diciembre la grabación de una producción en la que reinterpretara algunos de sus éxitos con acompañamiento orquestal.

“¿Por qué voy a decir que no? Me tomé el atrevimiento de cómo sonaría. Y lo que hice fue buscarle más ese sonido, esa energía que me caracteriza en mis temas sin cambiarle la esencia al reguetón y que no sonara aburrido”, expresó Llandel Veguilla, nombre de pila del artista.

Una fusión entre el ritmo urbano y el formato sinfónico

Para la producción del álbum, Yandel interpretó 47 canciones y seleccionó 29 para su versión final. Sobre la experiencia, destacó el impacto de la interpretación en vivo con una orquesta de 70 músicos, quienes ejecutaron los acordes originales de sus temas.

El artista, reconocido por su trayectoria en el dúo Wisin & Yandel, explicó que el proyecto busca demostrar la viabilidad de la integración entre la música urbana y la clásica. Para ello, hizo una selección de canciones que contienen elementos orquestales en su composición original. Entre los temas incluidos en el disco se encuentran Nunca me olvides, Abusadora, Teléfono, Encantadora, Mayor que yo, Noche de entierro, Te suelto el pelo y En la disco bailoteo.

Aunque el reguetón ya ha experimentado con el formato sinfónico en ocasiones anteriores, Yandel Sinfónico es el primer álbum del género grabado completamente con una orquesta. Proyectos previos incluyen el concierto Don Omar Sinfónico en 2008, la colaboración de Tempo con la Orquesta Sinfónica de Londres en 2009 y la grabación de Yo contra ti de Daddy Yankee con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en 2017.

Ofrece “puro ‘party’ a otro nivel”

El lanzamiento del disco estará acompañado por una gira de presentaciones junto a orquestas sinfónicas en distintos países. La serie de conciertos comenzará el 10 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico, donde Yandel se presentará junto a la Orquesta Sinfónica de la isla.

Posteriormente, el tour continuará entre el 30 de mayo y el 8 de junio en el Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht en Miami, el Centro de Artes Escénicas Dr. Phillips en Orlando, el SummerStage Central Park en Nueva York y El Auditorio en Chicago.

“Yo quiero que la gente entienda el concepto. La gente cree que voy a estar sentado y que la música va a estar bien tranquila. Es todo lo contrario, puro ‘party’, a otro nivel”, afirmó el artista.

