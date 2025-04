Avatar, Fire and Ash: Los detalles del primer tráiler fueron revelados

La tercera entrega de la exitosa saga Avatar está cada vez más cerca y su primer tráiler ya ha dejado impactados a quienes tuvieron el privilegio de verlo en exclusiva. Durante CinemaCon 2025, celebrada en Las Vegas, se proyectaron las primeras imágenes de Avatar: Fire and Ash, el nuevo capítulo de la franquicia de James Cameron. Sin embargo, el adelanto aún no ha sido publicado para el público general.

Un tráiler lleno de acción y nuevos clanes Na’vi

Los asistentes al evento recibieron gafas 3D para adentrarse en el mundo de Pandora. El avance presentó dos nuevos clanes Na’vi: los Wind Traders, que surcan los cielos en globos aerostáticos, y los Ash People, guerreros que montan imponentes Ikran. En una intensa batalla aérea, un Na’vi es alcanzado por una flecha en llamas, marcando un momento clave en la historia.

La película retoma la trama justo después de Avatar: The Way of Water, con Jake Sully y Neytiri enfrentando la pérdida de su hijo Neteyam. La familia busca refugio con el clan Metkayina mientras una nueva amenaza se cierne sobre Pandora. “No podemos vivir con este odio”, dice Sully en el tráiler, mientras que un líder Na’vi advierte: “No podemos derrotar a este enemigo que viene de las estrellas”. La líder del clan de la ceniza desafía a Neytiri con una frase contundente: “Tu diosa no tiene lugar aquí”.

James Cameron promete una historia intensa

James Cameron no pudo asistir al evento, pero envió un mensaje desde Nueva Zelanda, donde se encuentra finalizando la postproducción del filme. “La familia Sully atraviesa una situación compleja, enfrentando tanto a los invasores humanos como a nuevos adversarios, los Ash People”, adelantó el director. Además, afirmó que la película será un gran impulso para la industria cinematográfica tras los desafíos de la pandemia y el streaming.

¿Superará los 2.000 millones en taquilla?

Con sus dos entregas anteriores superando los 2.000 millones de dólares en recaudación global, Avatar: Fire and Ash tiene la oportunidad de hacer historia y convertirse en la única franquicia con tres películas que alcanzan esta marca. Cameron ya ostenta tres películas con esta cifra, incluyendo Titanic.

Fecha de estreno de Avatar, Fire and Ash

El estreno de Avatar: Fire and Ash está programado para el 19 de diciembre de 2025. Además, Disney ya confirmó las siguientes secuelas: Avatar 4 para el 21 de diciembre de 2029 y Avatar 5 para el 19 de diciembre de 2031.

Otras grandes revelaciones en CinemaCon

Disney también aprovechó el evento para presentar adelantos de otros estrenos como Thunderbolts, Fantastic Four: The First Steps, Zootopia 2, Freakier Friday, Tron: Ares y el live-action de Lilo & Stitch.

“Las películas de Disney permanecen exclusivamente en cines más tiempo que las de nuestros competidores”, destacó Andrew Cripps, jefe de distribución global de Disney.

