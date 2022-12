Avatar: Ya hay fechas para sus nuevas entregas

La nueva cinta Avatar: The way of water que se proyecta en los cines va camino a convertirse en la película más grande de la temporada navideña.

El director James Cameron tiene planeada una franquicia de cinco películas y filmó la segunda y la tercera entrega al mismo tiempo. Terminó la filmación con el elenco principal de Avatar 2 y 3 en noviembre de 2018 y le tomó años completar el resto del proceso de producción.

Pero ¿cuándo se estrenan las próximas filmes en los cines?

Avatar 3 actualmente tiene una fecha de lanzamiento del 20 de diciembre de 2024. Algunos personajes nuevos en esta película serán interpretados por Michelle Yeoh y David Thewlis.

Un posible título para la tercera es Avatar: The Seed Bearer. Avatar 4 y 5 aún no se han filmado, pero ya hay fechas de lanzamiento establecidas.

La cuarta está programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026 y la quinta está programada para el 22 de diciembre de 2028.

Tendremos a los Na’vi para largo. El público está ansioso por ver cómo sigue la historia que ha conquistado a los amantes de la acción y ciencia ficción. Sin duda, Cameron sabe bien cómo hacerlo.