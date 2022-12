Fue en el año 2018 cuando apareció en la escena musical ecuatoriana una canción que puso al Ecuador a buscar por Internet quiénes eran sus integrantes. 'Por tu culpa' era el tema que se hacía viral en México, Perú, Colombia y por supuesto en el país. Así llega Tres Dedos y comienza a hacerse un nombre respetado. Han pasado casi cinco años desde ese momento y la historia del grupo ha tenido varios cambios. Ahora está solo liderado por John Taleb, ha hecho ‘feats’ con artistas internacionales como Ruggero o Lennox; y tiene varios premios nacionales como De Boca en Boca y Disco Rojo. En el 2023 la meta es más ambiciosa y la acaba de anunciar la semana que pasó: fue seleccionado en la competencia internacional del Festival de la Canción de Viña del Mar.

Este lo mantuvo en secreto por varias semanas y, aunque la prensa tenía en mente el nombre de Mar Rendón por su campaña en redes para ingresar, el bajo perfil de Tres Dedos se tradujo en una gran noticia para sus fanáticos.

EXPRESIONES conversó con John sobre los pormenores de esta oportunidad, lo que prepara y cómo envió esta solicitud para ser parte del festival chileno. El próximo mes de febrero será la gran oportunidad del artista, que intervendrá con el tema Lo siento.

¿Cómo se dieron los planes para estar en el Festival de Viña del Mar?

Seré sincero: nunca lo visualicé, no estaba en mis planes inmediatos estar en Viña, pero cuando me lo propusieron me animé. Aunque le tenía mucho respeto, no por algo al público del festival le dicen ‘el monstruo’. Lo curioso es que de Chile me llamaron para que forme parte del festival, consultaron si estábamos interesados en enviar la solicitud. Lo conversamos con mi mánager y no lo dudamos más. ¡Quién no quiere participar en Viña! Mandamos dos canciones, Por tu culpa y Lo siento. Escogieron la segunda. Nosotros aplicamos más o menos en julio y hace como un mes y medio nos confirmaron que habíamos entrado, pero teníamos que guardar silencio.

¿No cree que 'Por tu culpa' hubiera sido un mejor tema para el festival?

Sí, puede ser. Es mi canción insignia, pero fue la organización la que decidió. Ellos ven el potencial adecuado para la competencia, que en este caso es la internacional. Creo que ellos le sienten más ‘feeling’, con algo más de significado. Lo siento es también de mis preferidas. Se siente como volverle a dar vida.

¿Saldrá una versión 2023 del tema?

Sí haremos promoción para que la gente se reconecte con Lo siento, que ya salió en 2019, pero la canción seguirá igual. Lo que sé es que para la competencia será tocada con una orquesta y allí habrá arreglos algo nuevos.

¿Cómo le dieron la noticia?

Fue Ronny, mi mánager. Me dio una carta que yo casi no quería leer y cuando lo hice comencé a celebrar a lo guayaco, ya sabes, con algunas partes censuradas (risas). El video lo colgamos en mi Instagram, ahí se ve toda la reacción. Desde ese día estoy muy emocionado por todo lo que va a pasar.

¿Has conversado sobre cómo es estar en Viña con algún otro ecuatoriano?

La verdad es que ha pasado muy poquito tiempo desde que se enteraron, por eso no he conversado ni con Dayanara ni con Mirella ni con Johann (Vera). Paulina (Aguirre) me mandó un mensaje muy lindo por Instagram. Pero estoy seguro de que voy a contactarlos.

El paso para la internacionalización

Antes de que llegue la pandemia, Tres Dedos tenía planes de ir a México para llevar su música por los medios de ese país. Llegó el encierro y todo lo que tenía que ocurrir en 2020 se pospuso. Por eso John considera a Viña del Mar una segunda oportunidad para internacionalizar su música, pero ahora desde el sur del continente.

“No conozco Chile todavía, aunque tengo familiares que viven allí. Eso también es algo más que me emociona. Puedo decirte que iré una semana antes de que inicie el festival para tener todo listo”, señala el cantante.

Este año hay participantes de Argentina, Chile, México, Guatemala, Colombia y Chile, y antes de ser competidores son amigos, todo gracias a las redes sociales. Varios de los elegidos comenzaron a seguirse en redes para afianzar la amistad. “Ya nos estamos conociendo, nos hemos escrito. Hay muy buena vibra entre nosotros. Es bueno para poder ir uniendo nuestra música, fans”, cuenta John.

Mientras llegue este viaje, que para el público empieza el 19 de febrero de 2023, el cantante se prepara con un entrenador vocal, tiene asesorías de un estilista de moda y se está poniendo en forma. “Me pondré bien bonito para la competencia”. A Chile viajará con su mánager y sus padres. Al finalizar el festival tiene planeado hacer gira de medios por Chile y Perú.