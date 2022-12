Si bien es cierto que Mike Bahía siempre ha estado del lado de la música tropical, verlo ahora cantar salsa lo pone en otro sitial que demuestra su versatilidad.

El artista colombiano logra esto con su nueva canción 'De qué manera', una salsa con la que rinde homenaje a su ciudad natal, Cali.

El tema, compuesto y producido por Mike junto a Keityn y el equipo de La Creme, cuenta con la participación de OILO, reconocido productor y pianista, que trabaja con exitosos artistas del género como Willy García.

“Soy de Cali y desde hace mucho tiempo quería sacar una salsa, es la música con la que crecí. La he logrado incorporar en algunas canciones en vivo en mis recientes giras de conciertos. Mucha gente piensa que soy de alguna otra ciudad de Colombia, pero vengo de Cali, la capital mundial de la salsa, en donde se respira y se vive la salsa en todo lugar por donde pases. Cuando Keityn me envió la primera maqueta del track desde el estudio de grabación, me encantó y fui a terminarla sin pensarlo dos veces”, afirma Mike sobre este nuevo lanzamiento, el cual también incluye un sample del clásico de los 2000, Ya no es igual, de la agrupación colombiana Two Flow.

'De qué manera' va a seŕ incluida en el tercer álbum de estudio de Mike Bahía, el cual se espera que salga a la luz el primer semestre del año que está por llegar.