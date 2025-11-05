Manchester City vs Borussia Dortmund EN VIVO: Canales dónde ver la Champions League

Un duelo de gran importancia es el que se espera en cancha del los Citizens. Conoce los detalles y sigue el minuto a minuto

El Etihad Stadium se vestirá de gala este miércoles 5 de noviembre (15:00 de Ecuador) para acoger uno de los choques más atractivos de la Jornada 4 de la UEFA Champions League. El Manchester City recibe al Borussia Dortmund en un enfrentamiento crucial por el liderato y la clasificación directa a los octavos de final.

Lea también: Moisés Caicedo, elegido como el mejor de la fecha en la Premier League (video)

Ambos equipos llegan a este punto con un desempeño casi idéntico en el torneo, sumando 7 puntos en sus primeros partidos de la fase de liga. Una victoria hoy no solo significaría un golpe de autoridad en la tabla, sino un paso gigante para asegurar un puesto en el selecto grupo de los clasificados. La derrota, en cambio, podría complicar el panorama.

El partido está marcado por el enfrentamiento entre dos de los delanteros más temidos del fútbol europeo.

Por el lado 'Citizen', todas las miradas apuntan a Erling Haaland. El atacante noruego es una fuerza de la naturaleza, el máximo goleador de la Premier League y una máquina de demolición. Viene de un doblete en la reciente victoria liguera del City por 3-1 ante el Bournemouth, demostrando su estado de gracia.

Borussia Dortmund visita a Manchester City en la cuarta fecha de Champions League. cortesia

En la acera de enfrente, el 'Borussia' deposita su esperanza en Serhou Guirassy. El delantero de Guinea es el equivalente en Alemania, erigido como uno de los máximos artilleros de la Bundesliga y una amenaza constante en el esquema ofensivo del técnico Niko Kovač.

El récord que Independiente del Valle tiene en la mira: Esta es su racha histórica Leer más

Los dos gigantes llegan en un momento deportivo envidiable: solo registran una caída en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones, lo que subraya la paridad y la intensidad que se espera en el campo.

En sus partidos más recientes, ambos celebraron: el City superó al Bournemouth (3-1), y el Dortmund hizo lo propio ante el Augsburgo (1-0).

RELACIONADAS Astillero FC empieza su lucha por llegar a la Serie B 2026 con proyecto sólido

En esta edición de la Champions, la trayectoria también ha sido sólida. Mientras el Borussia Dortmund viene de empatar 2-2 ante la Juventus en un vibrante encuentro, el Manchester City consiguió un valioso triunfo por 2-0 sobre el Villarreal en La Cerámica.

El historial reciente en la máxima competición europea añade un condimento extra: su último cruce, el 25 de octubre de 2022, terminó en un empate sin goles en Alemania, lo que garantiza que ambos conjuntos buscarán romper esa igualdad y hacer valer su actual poder ofensivo.

¿Dónde ver EN VIVO Manchester City vs Borussia Dortmund en Champions League?

El compromiso, por la fecha 4 de la Champions League en el Etihad Stadium de Manchester, podrá ser disfrutado por las señales de ESPN 2 y la plataforma digital de Disney + Premium. Desde las 15:00 de este miércoles 5 de noviembre se vivirá un importante duelo del máximo torneo de clubes en Europa.

Manchester City vs Borussia Dortmund EN VIVO | Minuto a minuto

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!