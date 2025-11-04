Expreso
Astillero FC el único equipo de Guayas que busca un lugar de la serie B.
Astillero FC empieza su lucha por llegar a la Serie B 2026 con proyecto sólido

De los ocho equipos que mantienen vivo el sueño en los cuartos de final del Torneo Nacional de Ascenso, solo uno tiene historia en el fútbol profesional: Liga de Portoviejo, que alguna vez compitió en la Serie A y B del Ecuador. 

Los otros siete clubes están escribiendo su propio capítulo, ilusionados con conseguir por primera vez un boleto a la Serie B 2026, una meta que representa mucho más que un ascenso: el salto al profesionalismo.

El sueño de Astillero FC rumbo a la Serie B 2026 arranca con fuerza y esperanza
Ocho equipos por dos puestos

Por primera vez en esta etapa, Azuay, Manabí y Bolívar presentan dos equipos cada una, confirmando el crecimiento de su fútbol formativo. Las provincias de tradición como Guayas y Pichincha solo conservan un representante: Astillero FC y Aampetra, respectivamente.

Desde Bolívar llegan Mineros de Las Naves y Guaranda SC, equipos que han sorprendido con su orden y entrega. Manabí, tierra de historia y pasión futbolera, se apoya en Liga de Portoviejo y Juventud Italiana, mientras que Azuay presenta una dupla potente: Cuenca Jrs, donde brilla el experimentado Roberto “La Tuka” Ordóñez, y Aviced FC, que ha mostrado un fútbol moderno y agresivo.

Cuenca Jrs. es el rival de Astillero el sábado 8 de noviembre en el estadio Alejandro Ponce de Guayaquil.
El sur de Guayaquil celebra con orgullo a Astillero FC, que hizo historia tras revertir un 3-1 en contra ante Daquilema. En el estadio Alejandro Ponce Noboa logró un heroico 4-1, llenando de esperanza a sus hinchas y manteniendo en alto el nombre de Guayas.

Así se jugarán los cuartos de final:

Sábado 8 de noviembre

Sangolquí (10:30): Aampetra vs Aviced. Guayaquil (12:00): Astillero vs Cuenca Jrs.

Domingo 9 de noviembre

Las Naves (14:00): Mineros vs Juventud Italiana. Portoviejo (15:00): Liga de Portoviejo vs Guaranda

El sueño está a dos pasos. El campeón y el subcampeón lograrán el ansiado ascenso a la Serie B 2026, una meta que hoy enciende la ilusión en cada rincón del país.

