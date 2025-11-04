Astillero FC empieza su lucha por llegar a la Serie B 2026 con proyecto sólido
Astillero FC apuesta fuerte por el ascenso y comienza su camino a la Serie B 2026
De los ocho equipos que mantienen vivo el sueño en los cuartos de final del Torneo Nacional de Ascenso, solo uno tiene historia en el fútbol profesional: Liga de Portoviejo, que alguna vez compitió en la Serie A y B del Ecuador.
Los otros siete clubes están escribiendo su propio capítulo, ilusionados con conseguir por primera vez un boleto a la Serie B 2026, una meta que representa mucho más que un ascenso: el salto al profesionalismo.
Ocho equipos por dos puestos
Por primera vez en esta etapa, Azuay, Manabí y Bolívar presentan dos equipos cada una, confirmando el crecimiento de su fútbol formativo. Las provincias de tradición como Guayas y Pichincha solo conservan un representante: Astillero FC y Aampetra, respectivamente.
Desde Bolívar llegan Mineros de Las Naves y Guaranda SC, equipos que han sorprendido con su orden y entrega. Manabí, tierra de historia y pasión futbolera, se apoya en Liga de Portoviejo y Juventud Italiana, mientras que Azuay presenta una dupla potente: Cuenca Jrs, donde brilla el experimentado Roberto “La Tuka” Ordóñez, y Aviced FC, que ha mostrado un fútbol moderno y agresivo.
El sur de Guayaquil celebra con orgullo a Astillero FC, que hizo historia tras revertir un 3-1 en contra ante Daquilema. En el estadio Alejandro Ponce Noboa logró un heroico 4-1, llenando de esperanza a sus hinchas y manteniendo en alto el nombre de Guayas.
Así se jugarán los cuartos de final:
Sábado 8 de noviembre
Sangolquí (10:30): Aampetra vs Aviced. Guayaquil (12:00): Astillero vs Cuenca Jrs.
Domingo 9 de noviembre
Las Naves (14:00): Mineros vs Juventud Italiana. Portoviejo (15:00): Liga de Portoviejo vs Guaranda
El sueño está a dos pasos. El campeón y el subcampeón lograrán el ansiado ascenso a la Serie B 2026, una meta que hoy enciende la ilusión en cada rincón del país.
