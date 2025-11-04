Independiente del Valle: la fecha en que podría gritar campeón de LigaPro 2025

LigaPro 2025: la fecha en que Independiente del Valle podría consagrarse campeón

Han pasado 22 fechas desde la última vez que Independiente del Valle perdió en la LigaPro. Fue el 4 de mayo de 2025, en la jornada 11, cuando Emelec lo sorprendió en Sangolquí. Desde entonces, los Rayados no han vuelto a tropezar. Son un equipo que mezcla juventud, jerarquía y un fútbol tan sólido que parece estar de paseo por el torneo.

Su más reciente triunfo fue un 3-1 ante Libertad de Loja, en el Reina del Cisne, donde demostraron por qué son el mejor equipo del campeonato. Aunque empezaron perdiendo con gol de Iván Zambrano, reaccionaron con autoridad: Renato Ibarra, Claudio Spinelli y Jean Pierre Arroyo firmaron la remontada que los llevó a 73 puntos, una cifra que los tiene a las puertas del título.

Independiente fue una fiesta en Loja, le ganó 3 - 1 a Libertad. API

Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Emelec y empate de Barcelona SC Leer más

¿Qué necesita para ser campeón?

El equipo dirigido por Javier Rabanal solo necesita una victoria y un empate para asegurar matemáticamente la corona. Tiene 6 fechas por jugar, pero con un partido pendiente ante Liga de Quito, suma 7 encuentros restantes. Si mantiene su paso demoledor, podría levantar el trofeo antes de que termine noviembre.

Sus próximos rivales serán Universidad Católica (8 de noviembre), Orense (fecha 6) y Liga de Quito (fecha 7).

En cualquiera de estos duelos podría sellar el campeonato y prolongar su histórica racha de 21 partidos invicto, que ya es la cuarta mejor en la historia del fútbol ecuatoriano. El récord lo ostenta El Nacional con 26 encuentros sin perder en 1950. Los Rayados podrían igualarlo o superarlo si mantienen el ritmo.

Independiente del Valle es el líder absoluto de la LigaPro 2025. cortesia

El dominio de Independiente ha sido tal que ya se habla del “efecto Rayado” en el fútbol nacional. Su modelo, basado en dar confianza a técnicos jóvenes y potenciar a futbolistas formados en casa, sigue rindiendo frutos.

El exjugador y entrenador Daniel Peña, campeón con Olmedo, destaca el acierto dirigencial:

“Le dieron la oportunidad a un entrenador que solo ellos conocían, y aunque al principio tuvo problemas, luego el equipo comenzó a mostrar lo que él quería. Lo más importante es que los chicos juegan felices, se divierten y eso se nota”.

El español Javier Rabanal entrenador de Independiente del Valle. Cortesía

Campeón para las pr´óxima fechas

Peña también subraya el componente mental: “Después de la eliminación en la Sudamericana muchos pensaban que se iban a caer, pero se levantaron con más fuerza. Están listos para coronarse en una o máximo tres fechas más”.

Por su parte, José Gavica, exfigura de Barcelona, y comentarista deportivo habla del presente y el futuro del club:

“Lo mejor de Independiente son las sorpresas que deja cada año. Este 2025 ha sido el de las nuevas caras. Jugadores como Patrick Mercado, Emerson Pata o Jean Pierre Arroyo, Justin Lerma podrían no seguir en 2026 porque tienen una calidad que los llevará lejos. Hay que disfrutarlos ahora”.

Independiente tiene todo a su favor en LigaPro 2025.

