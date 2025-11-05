Benfica vs Bayer Leverkusen EN VIVO: Hora y dónde ver gratis HOY la Champions League

Portugueses y alemanes se vuelven a enfrentar en la fecha 4 de la Liga de Campeones. Ambos están necesitados del triunfo

Bayer Leverkusen se mide contra Benfica en la cuarta fecha de la Champions League 2025-26.

El Estádio da Luz se viste de gala este miércoles 5 de noviembre (15:00 de Ecuador), pero la atmósfera está cargada de nerviosismo y urgencia. El choque entre Benfica y Bayer Leverkusen, por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, es mucho más que un partido de fútbol: es un duelo directo por la supervivencia en la élite europea.

Ambos clubes llegan a esta cita con la soga al cuello, sumidos en crisis de resultados que han minado la confianza de sus plantillas y aficiones. Aquí, la necesidad de ganar ha superado, por mucho, cualquier atisbo de tranquilidad.

Para el conjunto portugués, la situación es crítica. Tres partidos, tres derrotas, cero puntos. El fondo del grupo es un panorama desolador que exige una reacción inmediata. El técnico José Mourinho (¿un golpe de efecto o un milagro?) necesita urgentemente que sus Águilas alcen el vuelo.

Benfica busca hacerse fuerte de local en la cuarta fecha de Champions League. cortesia

El plan pasa por la solidez que debe imponer el líder Nicolás Otamendi en defensa, el músculo creativo de Leandro Barreiro y Richard Ríos en el mediocampo, y la eficacia letal que se espera de Vangelis Pavlidis en la punta de ataque. El Benfica juega ante su gente, una presión que puede ser motor o paralizante.

En la otra trinchera, el Bayer Leverkusen no está mejor. La humillante paliza de 2-7 sufrida ante el PSG dejó al descubierto fragilidades defensivas alarmantes y una preocupante falta de cohesión. El entrenador Kasper Hjulmand no tiene margen de error: un nuevo tropiezo podría ser terminal para su proyecto.

Hjulmand buscará la compactación y la puntería perdida. Confiará en la experiencia goleadora de Patrik Schick y la frescura del joven Ibrahim Maza para perforar la red. La nota emotiva la pondrá Alejandro Grimaldo, que regresa al Estádio da Luz por primera vez como rival, un condimento extra de alta tensión.

Ambos equipos saben que los puntos perdidos aquí se pagarán muy caro. El futuro es igual de incierto: el Benfica tiene una visita delicada a Ámsterdam para medirse con un Ajax también necesitado, mientras que el Leverkusen deberá enfrentarse al rodillo del Manchester City.

¿Dónde ver EN VIVO Benfica vs Bayer Leverkusen en Champions League?



El compromiso, por la fecha 4 de la Champions League en el Estádio da Luz de Estádio da Luz, podrá ser disfrutado por las señales de ESPN 7 y la plataforma digital de Disney + Premium. Desde las 15:00 de este miércoles 5 de noviembre se vivirá un importante duelo del máximo torneo de clubes en Europa.

Benfica vs Bayer Leverkusen | Minuto a minuto de la Champions League

