Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Selección de Ecuador
Ecuador tendrá sus últimos partidos amistosos del año ante Canadá y Nueva Zelanda.Miguel Canales / Expreso

Convocatoria de Ecuador: Sorpresiva lista de jugadores que llamó Sebastián Beccacece

El director técnico es nuevamente señalado por el llamado para los partidos amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda

Cuando la afición esperaba conocer la lista oficial de convocados de la selección ecuatoriana para los amistosos de noviembre contra Canadá y Nueva Zelanda, nombres en la lista de llamados por el técnico Sebastián Beccacece volvieron a despertar la atención dando espacio a la controversia.

Lea también: Sunderland vs Arsenal EN VIVO: Hora y dónde ver HOY a Piero Hincapié | Premier League

Una de las cuestionadas presencias en la nómina es la del arquero Moisés Ramírez, quien vuelve a vestirse con la Tricolor a pesar que no tiene un buen momento con AE Kifisias en el campeonato de Grecia. El estratega sigue confiando en él, aunque no lo haya hecho sumar minutos en los recientes encuentros.

RELACIONADAS

Lo cierto es que, a nivel deportivo, esta convocatoria no alteraría el esquema principal de la Tri. El arco sigue teniendo el pilar sólido e innegociable: Hernán Galíndez, guardameta de Huracán de Argentina se perfila para mantenerse como titular.

La expectativa era grande en cuanto a la presencia del joven delantero de Racing de Santander de la segunda división de España, Jeremy Arévalo. El estratega Beccacece decidió que el goleador se integre a la convocatoria y comparta en la posición con Enner Valencia y Leonardo Campana.

¿Cuándo juega Ecuador contra Canadá y Nueva Zelanda?

La lista oficial del entrenador Beccacece fue revelará este sábado 8 de noviembre y, a pesar de las denominadas sorpresas en la convocatoria, en los próximos días el seleccionado ecuatoriano se preparará para enfrentar a Canadá, el jueves 13 y a Nueva Zelanda, el martes 18 de noviembre.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  2. Christian Zurita denuncia campaña de odio y acusa a red ligada al narcotráfico

  3. Independiente del Valle vs Universidad Católica EN VIVO: Hora y dónde ver la LigaPro

  4. El Banco Europeo de Inversiones anunciará nuevo financiamiento en América Latina

  5. Red de oro ilegal cae en Quito: Ejército halla laboratorio con conexión internacional

LO MÁS VISTO

  1. Aceite de ricino: cómo lograr pestañas más largas y cejas definidas de forma natural

  2. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  3. Nueva camiseta de Ecuador: Precios y puntos de venta dónde comprarla

  4. Corte de agua masivo de hasta 14 horas en Guayaquil: conoce las zonas afectadas

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 8 de noviembre de 2025

Te recomendamos