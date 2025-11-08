Sunderland vs Arsenal EN VIVO: Hora y dónde ver HOY a Piero Hincapié | Premier League

El defensor ecuatoriano se apunta a tener protagonismo en nuevo duelo de la liga inglesa. Sigue el minuto a minuto aquí

Piero Hincapié (c) ha tenido sus primeros minutos con Arsenal en la Premier League.

El Stadium of Light será el escenario de un duelo de alta intensidad este sábado 8 de noviembre, cuando el Arsenal, actual líder e invicto de la Premier League con 25 puntos, se mida al Sunderland, una de las grandes revelaciones del torneo, en el marco de la jornada 11.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega a Sunderland exhibiendo una solidez defensiva pocas veces vista en el campeonato. Con solo tres goles encajados en diez partidos, los Gunners presumen de tener la defensa menos batida de la liga.

La gran novedad en el once de Arteta es el creciente protagonismo del zaguero ecuatoriano Piero Hincapié. Fichado este verano desde el Bayer Leverkusen, el defensor no solo debutó en Premier ante el Crystal Palace, sino que fue titular y destacó por su versatilidad como lateral izquierdo en la reciente victoria por Champions League ante el Slavia Praga, sumando minutos importantes que lo consolidan en la rotación.

Sunderland busca afianzarse en los primeros puestos de la Premier League. cortesia

Enfrente, el Sunderland buscará dar un golpe de autoridad. Los Black Cats han tenido un arranque de temporada notable, instalándose en la cuarta posición de la tabla con 18 puntos y demostrando ser un equipo difícil de doblegar.

Tras conseguir un valioso empate en la jornada anterior ante el Everton, el equipo local confía en su buen momento para frenar la marcha perfecta del líder e ilusionarse con los puestos de competición europea.

Canales para ver EN VVIO el partido entre Sunderland y Arsenal en la Premier League

La mesa está servida para un choque electrizante entre la experiencia y solidez del líder contra la frescura y ambición del equipo revelación. Los aficionados de ambos equipos podrán disfrutar este encuentro desde las 12:30 (hora de Ecuador) por las señales de ESPN y Disney + Premium y Estándar.

EN VIVO | Sunderland vs Arsenal HOY | Minuto a minuto

