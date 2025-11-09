Boca Juniors vs River Plate HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO el Superclásico

Argentina se paraliza y el Estadio La Bombonera recibe a Boca y River para el duelo más importante del país. Conoce detalles

El Superclásico de Argentina se juega este domingo 9 de noviembre en cancha de Boca Juniors.

El fútbol argentino se paraliza. Una nueva edición del Superclásico, el duelo que detiene el pulso de un país, se disputará este domingo 9 de noviembre. Boca Juniors recibe a River Plate en La Bombonera a las 14:30 (hora de Euador), en un encuentro clave por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

El Xeneize llega al partido más importante del semestre con el viento a favor. El equipo dirigido por Claudio Úbeda ha encadenado dos victorias consecutivas fuera de casa –un 3-1 ante Barracas Central y un 2-1 frente a Estudiantes La Plata– que lo catapultaron al liderato del Grupo A con 23 puntos, igualando la línea de Unión.

La gran noticia que conmociona a la afición es el regreso de Edinson Cavani. Tras 58 días de ausencia por una distensión en el psoas derecho, el delantero uruguayo fue incluido en la convocatoria y podría reaparecer en el campo de juego.

River venció a Boca Junios en el encuentro jugado en el Monumental en 2025. cortesia

El panorama es completamente opuesto en la vereda de Núñez. River Plate arriba al Superclásico en un momento crítico, sumido en una racha adversa de cuatro derrotas consecutivas en el Estadio Monumental, siendo la última un doloroso 0-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Este presente desalentador ha relegado al equipo de Marcelo Gallardo a la sexta posición del Grupo B con 21 puntos, a diez unidades del líder Rosario Central. El triunfo en La Bombonera no es solo una necesidad, sino una obligación para el Millonario si quiere revertir su imagen y mantener viva la esperanza de clasificar a la fase final.

La baja más sensible para el 'Muñeco' es la de Facundo Colidio, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo en el último encuentro, obligando al DT a buscar alternativas para mantener el peso ofensivo del equipo.

La memoria reciente favorece al conjunto de Gallardo, que se impuso 2-1 en condición de local en el último Superclásico disputado. ¿Podrá River repetir la fórmula y usar este partido como punto de inflexión, o Boca consolidará su buen momento y se afianzará en la cima? La Bombonera será testigo del vibrante desenlace.

¿Dónde ver Boca Juniors Vs River Plate?

El partido más importante del balompié de Argentina entre Boca y River podrá ser disfrutado por las señales de ESPN, Disney + Premium y Estándar. Será un duelo decisivo en donde uno se presenta mejor que el otro, pero que nada está dicho en un Superclásico local, que paraliza la atención de propios y extraños.

Transmisión EN VIVO de Boca Juniors vs River Plate

