Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Liga (Q) ante Libertad | LigaPro

El conjunto albo acortó distancia con Independiente del Valle y se mete en pelea sabiendo que tienen un duelo pendiente

Liga de Quito venció 3-1 a Libertad en la fecha 5 del hexagonal final de LigaPro.

Liga de Quito no da el brazo a torcer en la recta final del campeonato ecuatoriano. En el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la fecha 5 del primer hexagonal de LigaPro, venció 3-1 a Libertad y se comienza a afianzar como escolta de Independiente del Valle. Esto es lo sostiene, no solo en su buena racha en el torneo, sino también en el objetivo para alcanzar el cupo directo a Copa Libertadores.

Sin embargo, la victoria alba estuvo marcada por un inusual y prolongado retraso debido a fallas en el sistema de iluminación del escenario deportivo.

El encuentro tuvo un desarrollo atípico, extendiéndose por cerca de tres horas. Solo el primer tiempo se prolongó por más de 70 minutos a causa de las interrupciones, la revisión del VAR y el problema con las luminarias en el reducto de Quito.

Liga de Quito se paró firme y venció a Libertad en la fecha 5 del primer hexagonal. API

A pesar de los inconvenientes, Liga de Quito demostró su superioridad en casa. Richard Mina abrió el marcador para los 'Albos' en un larguísimo primer tiempo. El gol fue validado tras una exhaustiva revisión del VAR, que despejó dudas sobre un posible fuera de juego o falta.

Alexander Alvarado, quien ingresó por una lesión de Fernando Cornejo, aumentó la ventaja en el segundo tiempo con un certero remate cruzado.

Carlos Gruezo selló la goleada tras una gran jugada individual, asegurando la victoria para el equipo de Tiago Nunes. No obstante, el 3-1 llegó con Ronny Biojó, quien consiguió el tanto del descuento para Libertad FC, luego de que su equipo tuviera un penal a favor que fue atajado inicialmente por el arquero "Dida" Domínguez.

Con esta victoria, Liga de Quito pisa firme en el segundo puesto de la tabla de posiciones del hexagonal final. Los tres puntos son cruciales, ya que los colocan en puesto de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 y los mantienen en la pelea por el título del campeonato.

Libertad y su maña racha en el hexagonal final de LigaPro

Por su parte, Libertad FC, a pesar de sus esfuerzos y del gol de Biojó, acumula otro partido sin victoria y se ubica en las últimas posiciones del hexagonal, complicando seriamente sus aspiraciones internacionales en la recta final del torneo.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

