El Nacional vs Emelec EN VIVO: Hora y canales de TV abierta para ver el partido

El equipo eléctrico puede adueñarse de la punta del hexagonal de LigaPro, pero debe ganarle a los puros criollos en La Cocha

Emelec y El Nacional se vuelven a enfrentar por la fecha 5 del segundo hexagonal de LigaPro.

Aprovechar la derrota de Deportivo Cuenca (2-0) ante Macará es la consigna de Emelec frente a El Nacional. En caso de ganar los azules pasarían a liderar el segundo hexagonal de la LigaPro y se reafirmaría como candidato para quedarse con el boleto a la Copa Sudamericana del próximo año.

Los dirigidos por Guillermo Duró, que hoy cuentan con 49 unidades, buscarán sumar de a tres y quedar por encima de los ambateños que hicieron 50 con la victoria del pasado viernes. Por tal razón, imponerse la tarde de este domingo 9 de noviembre (15:30 de Ecuador) en el estadio Municipal La Cocha será vital.

Para el duelo contra lo puros criollos, por la quinta jornada de la fase final, el Bombillo sufre la ausencia del defensor central Diogo Bagüí tras ser expulsado en la fecha anterior. Mientras tanto, el también zaguero Luis Caicedo no estará por lesión y el que se apunta a ocupar el lugar es Alfonso Barco.

Juan Pablo Ruiz (centro) es arrinconado por la férrea marca de Mateo Viera (izq.) y Nahuel Arena en el duelo de Emelec ante Macará. Jorge Perez

Emelec se adueñó del partido cotejo más reciente contra El Nacional con un contundente 4-0 en el George Capwell. Sin embargo, el conjunto militar salió victorioso (2-0) la última vez que lo recibió en Quito.

Canales para ver EN VIVO el partido de Emelec y EL Nacional

El nuevo entre puros criollos y el Bombillo, por la quinta jornada del segundo hexagonal de la LigaPro, se podrá disfrutar por todos los hinchas en las señales de Zapping Sports y El Canal del Fútbol. En esta ocasión, el partido sí será transmitido por un canal de televisión abierta, lo pasará Teleamazonas.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

