Finales ATP: Alcaraz supera a De Miñaur en el estreno y puede ser # 1 mundial

El español Carlos Alcaraz superó este domingo 9 de noviembre, en su estreno en las Finales ATP de Turín, al australiano Alex de Miñaur en dos sets (7-6 (3) y 6-2) para acercarse al objetivo de terminar el año como número 1 del mundo.

Del 4-1 y 0-40 a favor pasó a tener que remontar en el 'tie-break' de un primer set de infarto que consiguió ganar cuando parecía perdido. Renació a tiempo y brilló en un segundo set apabullante.

Celebró con un dedo a la oreja, una sonrisa, y se acercó a su gran objetivo. Está a solo dos victorias de asegurarse el puesto más alto del 'ranking' a final de año.

Just Alcaraz things 🥵



An EPIC display of defence-to-attack brilliance from the world No.1!@carlosalcaraz #NittoATPFinals pic.twitter.com/zFR92irw2N — Tennis TV (@TennisTV) November 9, 2025

Después de dos derrotas seguidas, Alcaraz resurgió en Turín. Dejó atrás la final perdida en el 'Six Kings Slam' ante Jannik Sinner y su inesperado tropiezo en París. Y lo hizo en el gran escenario de la Copa de Maestros, ante un rival muy complicado como De Miñaur, el jugador con más victorias en pista dura (42) durante el año. Misma superficie que el Inalpi Arena en el que se reúnen las ocho mejores raquetas del circuito.

68 éxitos en el curso avalan el año de Alcaraz y amenaza el reinado Sinner, al que podría enfrentarse a partir de semifinales. De Miñaur, pese a la gran resistencia que opuso, no pudo evitar que el cara a cara entre ambos se ampliara a 5-0 a favor del español, ganador en las tres ocasiones que se han visto en este 2025.

La de este domingo fue sin duda, la más complicada para el de El Palmar. Porque De Miñaur estuvo soberbio buena parte del partido y porque Alcaraz, en el primer set, no fue todo lo clínico y constante que acostumbra y Dejó escapar una ventaja de tres juegos.

