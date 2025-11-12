Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Canadá y Nueva Zelanda: fecha, hora y canal

EN VIVO: Ecuador mide su nivel ante Canadá y Nueva Zelanda en la última fecha FIFA

Enner Valencia en Toronto para el partido del 13 de noviembre.

La Selección Ecuatoriana de Fútbol trabaja con plantel completo en Toronto, Canadá, en las instalaciones del BMO Training Ground. El combinado nacional se prepara para enfrentar este jueves 13 de noviembre a Canadá (19:30 hora ecuatoriana), en el primero de los dos amistosos que marcarán el cierre del calendario FIFA 2025.

El cuerpo técnico liderado por Sebastián Beccacece aprovecha esta última concentración del año para ajustar el funcionamiento colectivo, sumar puntos en el ranking FIFA y perfilar al grupo que competirá en el Mundial 2026. Los partidos van por la señal de El Canal del fútbol.

Juegan el 13 de noviembre ante Canadá

📊 Les dejamos las estadísticas de nuestros enfrentamientos contra 🇨🇦, nuestro rival del jueves.#LaTriNosUne 🇪🇨 pic.twitter.com/NsUSop27di — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 11, 2025

Primero con Canadá luego Nueva Zelanda

Tras el duelo ante los canadienses, Ecuador se trasladará a Nueva Jersey, donde se medirá con Nueva Zelanda el martes 18 de noviembre en el Sports Illustrated Stadium desde las 20:30.

“Será un reto exigente. Canadá es un equipo físico, disciplinado y rápido. Nos servirá para evaluar la madurez del plantel”, señaló Beccacece.

La convocatoria combina experiencia y juventud: destacan Galíndez, Hincapié, Pacho, Caicedo, Páez y Enner Valencia, referentes de un proceso que busca estabilidad y proyección. También figuran nombres nuevos como Patrik Mercado, Jeremy Arévalo y Yaimar Medina, quienes ganan espacio en la era Beccacece.

Leonardo Campana jugador de Ecuador que está en Canadá. Cortesía FEF

Pensando en el sorteo del Mundial

Ecuador aspira a llegar al sorteo del Mundial —programado para el 5 de diciembre en Las Vegas— dentro del Bombo 2. Para lograrlo, los resultados ante Canadá y Nueva Zelanda serán decisivos.

El reto no es menor: cerrar el 2025 con identidad, cohesión y confianza. En tierras norteamericanas, la Tri quiere dejar una señal clara de crecimiento rumbo a la gran cita del 2026.

Los que trabaja en Toronto

Arqueros Hernán Galíndez Moisés Ramírez Christian Loor. Defensas Angelo Preciado Cristian Ramírez Félix Torres Jhoanner Chávez Joel Ordóñez Leonardo Realpe Piero Hincapié Yaimar Medina Willian Pacho.

Volantes; Alan Franco Alan Minda Denil Castillo John Yeboah Jordy Alcívar Kendry Páez Moisés Caicedo Pedro Vite Gonzalo Plata Patrik Mercado Nilson Angulo. Delanteros: Enner Valencia Jeremy Arévalo Kevin Rodríguez Leonardo Campana y John Mercado.

