Esta aerolínea duplicará los vuelos desde Ecuador a tres países en diciembre de 2025

Avianca aumentará frecuencias desde Quito y Guayaquil hacia Colombia, El Salvador y Guatemala en temporada alta

Avianca duplicará sus vuelos desde Ecuador a Colombia, El Salvador y Guatemala durante diciembre de 2025.

La aerolínea Avianca anunció que duplicará sus vuelos desde Ecuador hacia tres destinos internacionales durante diciembre de 2025. La medida viene por la demanda de temporada navideña y busca facilitar la conectividad de pasajeros que viajan por turismo, negocios o reencuentros familiares.

(Te invitamos a leer: Aeropuerto de Quito reabre operaciones, tras suspensión por tormentas eléctricas)

Las rutas beneficiadas serán las que conectan Quito y Guayaquil con Bogotá, San Salvador y Ciudad de Guatemala. El anuncio fue realizado por la compañía este 1 de octubre, como parte de su estrategia de expansión regional.

Más vuelos, más opciones

Durante diciembre, Avianca operará hasta 50 vuelos semanales entre Ecuador y Colombia, lo que representa un aumento significativo respecto a los 28 vuelos actuales. En el caso de El Salvador, las frecuencias pasarán de 7 a 14 semanales, mientras que hacia Guatemala se duplicarán de 3 a 6 vuelos por semana.

La aerolínea también informó que mantendrá sus tarifas promocionales para quienes reserven con anticipación, y que los vuelos estarán disponibles tanto en clase económica como ejecutiva.

Conectividad regional en temporada alta

La temporada alta impulsa la conectividad aérea entre Ecuador y destinos clave en América Latina. AEROLATIN NEWS

El incremento de vuelos busca atender la alta demanda de diciembre, cuando miles de ecuatorianos viajan al extranjero para visitar familiares o realizar turismo. Avianca señaló que estos destinos han mostrado un crecimiento sostenido en reservas, especialmente desde Guayaquil.

Además, la aerolínea destacó que los nuevos vuelos permitirán mejorar la conectividad con otros destinos en América Latina, gracias a las conexiones que ofrece desde sus hubs en Bogotá y San Salvador.

RELACIONADAS Avianca suspende vuelos desde Manta por riesgo de aves

Recomendaciones para viajeros

La empresa recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación, revisar los requisitos migratorios de cada país y llegar con suficiente tiempo al aeropuerto. También recordó que los vuelos adicionales estarán sujetos a disponibilidad y podrían ajustarse según la demanda.

Con el aumento de frecuencias hacia Colombia, El Salvador y Guatemala, Avianca responde a las necesidades de los viajeros en temporada alta. La medida mejora la conectividad internacional y también dinamiza el turismo y el comercio entre países vecinos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ