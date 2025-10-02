Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Servicios

Avianca vuelos
Avianca duplicará sus vuelos desde Ecuador a Colombia, El Salvador y Guatemala durante diciembre de 2025.DESPEGAR

Esta aerolínea duplicará los vuelos desde Ecuador a tres países en diciembre de 2025

Avianca aumentará frecuencias desde Quito y Guayaquil hacia Colombia, El Salvador y Guatemala en temporada alta

La aerolínea Avianca anunció que duplicará sus vuelos desde Ecuador hacia tres destinos internacionales durante diciembre de 2025. La medida viene por la demanda de temporada navideña y busca facilitar la conectividad de pasajeros que viajan por turismo, negocios o reencuentros familiares.

(Te invitamos a leer: Aeropuerto de Quito reabre operaciones, tras suspensión por tormentas eléctricas)

Las rutas beneficiadas serán las que conectan Quito y Guayaquil con Bogotá, San Salvador y Ciudad de Guatemala. El anuncio fue realizado por la compañía este 1 de octubre, como parte de su estrategia de expansión regional.

Más vuelos, más opciones

Durante diciembre, Avianca operará hasta 50 vuelos semanales entre Ecuador y Colombia, lo que representa un aumento significativo respecto a los 28 vuelos actuales. En el caso de El Salvador, las frecuencias pasarán de 7 a 14 semanales, mientras que hacia Guatemala se duplicarán de 3 a 6 vuelos por semana.

La aerolínea también informó que mantendrá sus tarifas promocionales para quienes reserven con anticipación, y que los vuelos estarán disponibles tanto en clase económica como ejecutiva.

RELACIONADAS

Conectividad regional en temporada alta

Avianca vuelos
La temporada alta impulsa la conectividad aérea entre Ecuador y destinos clave en América Latina.AEROLATIN NEWS

El incremento de vuelos busca atender la alta demanda de diciembre, cuando miles de ecuatorianos viajan al extranjero para visitar familiares o realizar turismo. Avianca señaló que estos destinos han mostrado un crecimiento sostenido en reservas, especialmente desde Guayaquil.

Además, la aerolínea destacó que los nuevos vuelos permitirán mejorar la conectividad con otros destinos en América Latina, gracias a las conexiones que ofrece desde sus hubs en Bogotá y San Salvador.

RELACIONADAS

Recomendaciones para viajeros

La empresa recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación, revisar los requisitos migratorios de cada país y llegar con suficiente tiempo al aeropuerto. También recordó que los vuelos adicionales estarán sujetos a disponibilidad y podrían ajustarse según la demanda.

Con el aumento de frecuencias hacia Colombia, El Salvador y Guatemala, Avianca responde a las necesidades de los viajeros en temporada alta. La medida mejora la conectividad internacional y también dinamiza el turismo y el comercio entre países vecinos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Una "flota fantasma", el arma rusa para evadir las sanciones

  2. Detención de Xavier Jordán en Miami abre la posibilidad de su extradición a Ecuador

  3. Quito: Bomberos rescataron un perro que cayó en una quebrada en Tumbaco

  4. Quito controla precios de productos en los mercados Mayorista y Las Cuadras

  5. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Vías cerradas hoy, 2 de octubre de 2025, por el paro nacional en Ecuador

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

Te recomendamos