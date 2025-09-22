Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Los aviones no pudieron despegar debido a la tormenta eléctrica. Luego de la intensa lluvia, el Aeropuerto de Quito retomó las operaciones.
Los aviones no pudieron despegar debido a la tormenta eléctrica. Luego de la intensa lluvia, el Aeropuerto de Quito retomó las operaciones.Foto: Cortesía X Empresa Aeropuerto de Quito

Aeropuerto de Quito reabre operaciones, tras suspensión por tormentas eléctricas

El aeropuerto de Quito suspendió sus operaciones y los vuelos se retrasaron. Recomiendan consultar a aerolíneas

El aeropuerto de Quito Mariscal Sucre suspendió sus operaciones la tarde e inicio de la noche de este lunes 22 de septiembre de 2025, debido a la tormenta eléctrica que se registró en la capital.

RELACIONADAS

La Corporación Quiport, operadora del aeropuerto, explicó en redes sociales que la suspensión por la tormenta eléctrica "es un procedimiento para precautelar la seguridad del personal que trabaja en áreas abiertas". Recomendó a los usuarios que consulten con las aerolíneas para conocer en qué momento se reanudarán los viajes.

Pasadas las 18:00, la Empresa Metropolitana Aeropuerto de Quito confirmó que las operaciones se restablecieron, pero solicitó que los pasajeros revisen los estados de los vuelos.

Durante la suspensión de operaciones, varias personas escribieron mensajes a Quiport, en donde expresaron su preocupación por la suspensión y la hora en la que podrían retomar sus viajes.

Suspensiones frecuentes en el aeropuerto de Quito

La compañía señaló que comunicará la apertura, luego de que Meteorología de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) "establezca la mejora de las condiciones" climáticas que permitan brindar nuevamente el servicio.

Jorge Yunda

Jorge Yunda y 13 procesados absueltos en caso de pruebas PCR en Quito

Leer más

Luego del temporal, el aeropuerto señaló que sus operaciones se normalizaron. No obstante, no precisó el tiempo que tomará retomar el cronograma de los vuelos.

Los usuarios expresaron su malestar por la situación, pues refieriron que la suspensión de las operaciones en el aeropuerto de Quito han sido frecuentes

Esto porque el funcionamiento se suspendió en la terminal aérea el sábado, durante 12 horas por un mantenimiento programado de la capa asfáltica.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Aeropuerto de Quito reabre operaciones, tras suspensión por tormentas eléctricas

  2. Otavalo e Imbabura: 24 detenidos y dos heridos durante el paro nacional en Ecuador

  3. República Dominicana urge a la ONU aprobar una misión de seguridad para Haití

  4. El Kremlin tacha de "vacías" las acusaciones de violación del espacio aéreo de la UE

  5. Trump se burla de las milicias ciudadanas en Venezuela: "¡Una amenaza muy seria!"

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Balón de Oro 2025: Hora y canal dónde ver EN VIVO hoy la gala de premiación

  4. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

  5. Paro Nacional: minuto a minuto de la protesta en Ecuador, jornada 22 de septiembre

Te recomendamos