Aeropuerto de Quito reabre operaciones, tras suspensión por tormentas eléctricas

El aeropuerto de Quito suspendió sus operaciones y los vuelos se retrasaron. Recomiendan consultar a aerolíneas

Los aviones no pudieron despegar debido a la tormenta eléctrica. Luego de la intensa lluvia, el Aeropuerto de Quito retomó las operaciones.

El aeropuerto de Quito Mariscal Sucre suspendió sus operaciones la tarde e inicio de la noche de este lunes 22 de septiembre de 2025, debido a la tormenta eléctrica que se registró en la capital.

La Corporación Quiport, operadora del aeropuerto, explicó en redes sociales que la suspensión por la tormenta eléctrica "es un procedimiento para precautelar la seguridad del personal que trabaja en áreas abiertas". Recomendó a los usuarios que consulten con las aerolíneas para conocer en qué momento se reanudarán los viajes.

Pasadas las 18:00, la Empresa Metropolitana Aeropuerto de Quito confirmó que las operaciones se restablecieron, pero solicitó que los pasajeros revisen los estados de los vuelos.

Durante la suspensión de operaciones, varias personas escribieron mensajes a Quiport, en donde expresaron su preocupación por la suspensión y la hora en la que podrían retomar sus viajes.

Suspensiones frecuentes en el aeropuerto de Quito

La compañía señaló que comunicará la apertura, luego de que Meteorología de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) "establezca la mejora de las condiciones" climáticas que permitan brindar nuevamente el servicio.

Jorge Yunda y 13 procesados absueltos en caso de pruebas PCR en Quito Leer más

Luego del temporal, el aeropuerto señaló que sus operaciones se normalizaron. No obstante, no precisó el tiempo que tomará retomar el cronograma de los vuelos.

Los usuarios expresaron su malestar por la situación, pues refieriron que la suspensión de las operaciones en el aeropuerto de Quito han sido frecuentes.

Esto porque el funcionamiento se suspendió en la terminal aérea el sábado, durante 12 horas por un mantenimiento programado de la capa asfáltica.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!