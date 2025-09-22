Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Jorge Yunda
El exalcalde Jorge Yunda es declarado inocente en el caso de peculado por la compra de pruebas PCRAPI

Jorge Yunda y 13 procesados absueltos en caso de pruebas PCR en Quito

Tribunal de Pichincha ratifica inocencia de Jorge Yunda en caso pruebas PCR

El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó este lunes la inocencia del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y de otros 13 procesados en el denominado caso pruebas PCR. El proceso judicial investigaba la compra de test para la detección de Covid-19 realizada por el Municipio de Quito durante la emergencia sanitaria.

Le invitamos a que lea: Quito activa protocolo de seguridad ante movilizaciones por alza del diésel

La decisión, adoptada de forma unánime por tres jueces, revocó todas las medidas cautelares que pesaban sobre los acusados, entre ellas el uso de grillete electrónico, la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia.

El pronunciamiento de Yunda tras la sentencia

Tras conocer el fallo, Yunda se pronunció en su cuenta de X:

“Hoy tres jueces, por unanimidad, me declararon inocente de todas las infamias que dijeron sobre las pruebas COVID con las que salvamos miles de vidas en Quito. Nunca encontraron sobreprecios, nunca hubo tráfico de influencias, nunca hubo peculado, nunca fueron chimbas”, afirmó.

En declaraciones previas al inicio de la audiencia, el exalcalde ya había adelantado su confianza en que el proceso demostraría su inocencia: “En el proceso nunca se pudo comprobar sobreprecio o que las pruebas eran chimbas (...) estamos confiados de que los procesos nos favorecerán. Que sea lo que Dios y la justicia quieran en este día”.

lluvias en Quito

Tormentas en Quito: Inamhi explica el origen de las lluvias y el granizo

Leer más

Argumentos del Tribunal

Los jueces determinaron que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran insuficientes para demostrar un perjuicio económico al Municipio de Quito. En consecuencia, el delito de peculado no se configuró.

La sentencia, además, señaló que no se pudo comprobar “a ciencia cierta” que las pruebas RT-LAMP utilizadas fueran diferentes o de menor calidad que las PCR. Ante ello, el Tribunal exhortó a la Fiscalía a realizar investigaciones con mayor rigurosidad técnica y científica.

El papel de Linda Guamán en el caso

Entre los procesados estuvo la científica Linda Guamán, quien lideró la implementación de pruebas moleculares en el Municipio durante los meses más críticos de la pandemia. La Corte reconoció que su rol fue estrictamente técnico, validado por laboratorios internacionales y con certificaciones de la autoridad sanitaria ecuatoriana.

No obstante, Guamán enfrentó consecuencias personales y profesionales severas:

  • Usó grillete electrónico durante dos años, incluso durante su embarazo y lactancia.

  • Perdió 36 oportunidades académicas internacionales debido a las restricciones del proceso.

  • Fue finalista en 2023 del Premio John Maddox de la revista Nature, pese a la persecución que enfrentaba.
RELACIONADAS

Su abogada, María del Mar Gallegos, destacó que la sentencia representa un triunfo para la ciencia en Ecuador: “Hoy se reivindica la ciencia frente al prejuicio. Este caso demostró que se puede sostener un proceso penal sin rigurosidad ni análisis técnico y hacer que una de sus mejores científicas pague personal y profesionalmente por intereses que nada tienen que ver con el Derecho”.

¿Qué Dicen las Paredes? El Arte Urbano como Espejo de la Sociedad

Arte urbano en Ecuador: Expresión, protesta y memoria Social

Leer más

“La criminalización de la ciencia”

En una emotiva declaración, Guamán señaló que más que un triunfo, este fallo visibiliza una injusticia:

“Este proceso fue ya una condena: cuatro años sin acceso a oportunidades académicas fuera del país; grillete electrónico por dos años durante mi embarazo y lactancia. Hoy, más que celebrar, nombro lo que ocurrió: la criminalización de la ciencia en el Ecuador. Que mi ratificación de inocencia sirva para que nunca más un científico sea llevado a juicio por cumplir con su deber ético”.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Willian Pacho y su amigo Ousmane Dembélé: el mejor jugador del mundo 2025

  2. Trump, el paracetamol y el autismo: "en Cuba no tienen, porque no tienen Tylenol"

  3. Un puerto de Guayaquil lanza un ZEDE con una apuesta de 10 millones de dólares

  4. Tasa de desempleo en Ecuador registra una leve caída en agosto

  5. Gobierno anuncia 5 medidas por alimentos contaminados en escuela de Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Paro Nacional: minuto a minuto de la protesta en Ecuador, jornada 22 de septiembre

  3. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  4. Balón de Oro 2025: Hora y canal dónde ver EN VIVO hoy la gala de premiación

  5. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

Te recomendamos