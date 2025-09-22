Aguacero en Quito: cinco personas quedaron atrapadas en un vehículo

El intercambiador de las avenidas 12 de Octubre y Patria se inundó

Las intensas lluvias que cayeron la tarde de este 22 de septiembre de 2025 en Quito provocaron varias emergencias por acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad.

Una de ellas se registró en el intercambiador de las avenidas 12 de Octubre y Patria, en el centro-norte de la ciudad, donde un vehículo quedó atrapado bajo el agua con cuatro adultos y un menor de edad en su interior.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ), los ocupantes fueron evacuados a salvo por personal de emergencias.

Pasadas las 16:00, el CBQ informó que realiza labores de limpieza de los sumideros para facilitar el drenaje. Debido al incidente, la vía, en sentido sur-norte se encuentra cerrada.

Otros sectores afectados

Otras emergencias por acumulación de agua se reportaron en La Alameda, Itchimbía y El Dorado, además de Lumbisí y Tumbaco, al oriente de Quito. Efectivos del CBQ intervinieron para controlar los niveles de agua y evitar daños mayores.

El fin de semana, la capital también experimentó intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), estos eventos se deben a una fuerte inestabilidad atmosférica que ha marcado este 2025 como un año significativamente más lluvioso en comparación con 2024.

💦 #Ahora | Debido a las fuertes lluvias registradas esta tarde, en el intercambiador de la 12 de Octubre y Patria evacuamos a cuatro adultos y un menor de edad que quedaron atrapados dentro de un vehículo por la acumulación de agua en el sector.



🧑🏻‍🚒 Al momento, nuestro equipo… pic.twitter.com/DaLxqk0Ilo — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 22, 2025

17 emergencias por intensas lluvias

Debido a las intensas precipitciones, la tarde del domingo 21 de septiembre ocurrió un colapso estructural en la Escuela República de Venezuela, en el norte, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito (COE-M).

De acuerdo con la entidad, el techo del coliseo del plantel cedió presuntamente por la acumulación de agua tras las fuertes lluvias.

En un balande de la Secretaría de Seguridad, se detalló que se registraron 17 emergencias el 21 de septiembre, entre ellas, un un árbol caído, seis colapsos estructurales, cuatro movimientos en masa y seis inundaciones.

