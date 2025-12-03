Expreso
exposición de artesanías
El programa priorizará sectores como artesanías, calzado, textil y autopartes, aunque estará abierto a todas las categorías de productos.Archivo / Expreso

Capacitación para mipymes con MercadoLibre: ¿Desde cuándo postular?

La plataforma ya cuenta con 3.000 pymes ecuatorianas vendiendo en línea

  • Redacción Expreso

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEIP) y MercadoLibre Ecuador firmaron el pasado martes un memorando de entendimiento para capacitar gratuitamente a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en comercio electrónico, con el objetivo de que puedan expandir sus mercados a nivel nacional, a través de canales digitales.

Philippe Fossaert, gerente de MercadoLibre Ecuador, explicó a EXPRESO que el programa busca "apoyar en la digitalización de Pymes y Mipymes, capacitándolas tanto en comercio electrónico e innovación, para que puedan usar los canales digitales y tener nuevos mercados".  

Capacitación sin costo y sin condicionamientos

La capacitación, aclaró, será totalmente gratuita y se desarrollará en conjunto entre el Ministerio, MercadoLibre y las Cámaras de Comercio, quienes diseñarán los programas y el esquema de las primeras promociones. Los contenidos abarcarán el uso de plataformas de comercio electrónico, medios de pago, logística y estrategias para acceder a mercados más amplios.

Fossaert aclaró que no habrá condicionamiento para que las empresas vendan exclusivamente en MercadoLibre: "Vamos a capacitar sobre el uso de plataformas para que puedan vender a través de nuestra página y en otros canales", señaló.

70.000 Mipymes como público objetivo

El Ministerio cuenta con aproximadamente 70.000 pymes y mipymes afiliadas a sus programas productivos, que posiblemente conformarán las primeras promociones del programa. Actualmente, MercadoLibre Ecuador ya tiene 3.000 pymes ecuatorianas vendiendo a través de su plataforma. "Lo que buscamos es masificar ese uso", indicó el gerente.

Requisitos y prioridades

Aunque aún no se ha lanzado la convocatoria oficial, Fossaert adelantó que el único requisito por ahora es que sean pymes y mipymes que ofrezcan productos, no servicios. "No vamos a abordar temas de servicios, tipo asesorías y ese tipo de oferta", aclaró.

El programa priorizará sectores como artesanías, calzado, textil y autopartes, aunque estará abierto a todas las categorías de productos.

Por el momento, el memorando no contempla financiamiento. "Es un tema de capacitación y educación para ayudarlos a digitalizarse", puntualizó Fossaert.

Cronograma

Las mesas de trabajo ya comenzaron, aunque no hay una fecha definitiva para el lanzamiento ."Estamos apuntando a tener todo diseñado para el primer trimestre del próximo año", adelantó el ejecutivo. Los detalles sobre requisitos específicos y las convocatorias se darán a conocer a principios de 2026. 

