Mipymes se capacitarán en comercio electrónico y ofertarán productos en MercadoLibre

Un acuerdo busca integrar a pequeños productores ecuatorianos en plataformas digitales, con miras a expandir sus ventas

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEIP) y MercadoLibre Ecuador firmaron este martes un memorando de entendimiento para capacitar a micro, pequeñas y medianas (Mipymes) empresas en el uso de comercio electrónico y que puedan vender sus productos a través de la plataforma de MercadoLibre. El convenio se concretó en la Plataforma Gubernamental Financiera de Quito.

El acuerdo contempla capacitación en comercio electrónico e innovación digital para que las mipymes accedan inicialmente al mercado nacional. Philippe Fossaert, gerente general de MercadoLibre Ecuador, explicó que este convenio contempla varias fases y la primera se enfoca en que empresas ubicadas en ciudades o zonas remotas, puedan vender a nivel nacional rápidamente.

"Lo que buscamos es que una pyme que hoy vende cinco o 10 productos, a través de nuestra plataforma pueda acceder a un mercado más grande y empezar a vender 20, 30, 40 unidades, generar empleo y convertirse en un catalizador de prosperidad", señaló Fossaert durante el evento.

Además, destacó que MercadoLibre no solo funcionará como plataforma de venta, sino que ofrecerá soluciones integrales incluyendo sistemas de pago seguros y logística de última milla, por lo que la empresa se encargará de recoger los productos y entregarlos al comprador final.

El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, destacó que el convenio con la principal plataforma de comercio electrónico de América Latina representa una oportunidad para diversificar y democratizar la oferta comercial ecuatoriana. "Muchos emprendimientos que recién están comenzando se apalancan con este tipo de plataformas. Qué mejor que MercadoLibre para ser un ejemplo", afirmó.

El convenio contempla trabajar de la mano con las cámaras de comercio del país, como la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de Industrias y Producción, entre otras.

De un total aproximado de 1 millón de mipymes que existen en Ecuador, Fossaert indicó que la proyección es llegar a la mayor cantidad posible. Actualmente, unas 65.000 empresas ya trabajan con el Ministerio de Producción y serán las primeras en acceder al programa. El ministro Jaramillo, por su parte, señaló que el objetivo a corto plazo es incorporar unas 10.000 empresas a la plataforma.

El ministro Jaramillo aseguró que la idea es que eventualmente los productos ecuatorianos puedan ofertarse en otros países a través de la plataforma, pero que se requieren acuerdos logísticos que permitan las entregas en destinos como Perú, Colombia o Panamá. "Cuando cierras eso con ellos, tu producto puede ser visible en esos mercados de destino", precisó.

Sobre las capacitaciones

Las primeras capacitaciones iniciarían a principios de 2026 y se enfocarán en varios sectores productivos, priorizando artesanías, calzado, textil y autopartes, aunque el programa está abierto a todas las categorías de productos.

Las clases se impartirán en modalidad híbrida, combinando sesiones presenciales y virtuales. El cronograma detallado y la metodología específica aún se encuentran en proceso de definición.

Mercado Libre en Ecuador

Fossaert reveló que MercadoLibre cerró noviembre como un mes récord gracias al Cyber Monday y Black Friday, con un crecimiento de casi cinco veces respecto a 2024.

La plataforma pasó de comercializar cerca de 100.000 productos hace un año a más de medio millón actualmente.

El ticket promedio de compra en Ecuador es de $ 50, aunque varía según la categoría: tecnología registra montos mayores, mientras que belleza y moda presentan tickets más bajos.

El ministro Jaramillo mencionó que el gobierno también mantiene acuerdos similares con Amazon, que comenzó operaciones en Ecuador el año pasado, y con Temu, plataforma que ofreció instalar infraestructura logística en el país y abrir la posibilidad de que productos ecuatorianos se vendan en otros mercados.

"El mundo ha cambiado y tenemos que cambiar con él. El uso de estas plataformas constituye una meta importante para este ministerio. Todo lo que es tecnología e información hay que apoyarlo porque permite más acceso, más diversificación y democratización de la oferta", concluyó el ministro.

