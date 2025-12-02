¿Quién es Jorge Ponce, el nuevo gerente del BCE?

Tras aceptar la renuncia de Guillermo Avellán, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria designó a Jorge Ponce como el nuevo gerente del Banco Central del Ecuador (BCE). Ponce, según la entidad, suma una amplia trayectoria en el sistema financiero ecuatoriano y tiene una sólida formación académica.

Ponce es Ingeniero Comercial por la Universidad del Pacífico (1999) y posee un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2004). Su formación se complementa con una Tecnología en Finanzas obtenida en el Junior College (1996).

Trayectoria en el Banco Central

Tras rechazo al contrato por horas, el Gobierno impulsa fórmula para empleo juvenil Leer más

Con más de tres décadas de experiencia institucional, Jorge Ponce ingresó al Banco Central del Ecuador el 18 de julio de 1988. Su carrera ha sido progresiva y diversa, abarcando posiciones clave en el manejo de las finanzas públicas:

Inició en el Departamento de Emisión y posteriormente transitó por la Subgerencia de Créditos Externos. En las Mesas de Dinero y Cambios se desempeñó como trader y llegó a liderar la Dirección de Tesorería.

Su especialización en gestión de inversiones lo llevó a trabajar como trader del Portafolio de la Reserva Internacional, en la Dirección de Inversiones escaló hasta convertirse en Director de Inversiones y luego en Director Nacional de Gestión de Reservas. Posteriormente asumió responsabilidades en la Dirección de Programación y Regulación Monetaria y Financiera como responsable de la Gestión de Regulación.

Previo a su designación, ocupaba el cargo de Subgerente General del Banco Central del Ecuador, posición desde la cual conoce a profundidad los desafíos actuales de la política monetaria y financiera del país.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ