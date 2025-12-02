Guillermo Avellán deja el Banco Central del Ecuador (BCE)

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria aceptó este jueves la renuncia voluntaria de Guillermo Enrique Avellán Solines como Gerente General del Banco Central del Ecuador (BCE), cargo que ocupó durante los últimos cuatro años.

Según la resolución emitida por la Junta, Avellán prestará sus servicios hasta el 28 de noviembre de 2025, fecha en la que se hará efectiva su salida de la institución. La autoridad monetaria aprobó además su informe de gestión y le agradeció "por los valiosos servicios prestados al país".

Jorge Ponce asume el encargo

Mientras se designa al titular definitivo, la Gerencia General del BCE quedará a cargo del economista Jorge Alberto Ponce Donoso, quien asumirá las funciones de forma interina por decisión de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

A través de sus redes sociales, Avellán agradeció a las autoridades y funcionarios del Banco Central que hicieron posible "la implementación de regulaciones y proyectos exitosos en favor de la ciudadanía y de la institucionalidad del BCE".

El funcionario saliente destacó que "llegó el momento de asumir nuevos retos profesionales con el mismo compromiso y responsabilidad", aunque no especificó cuáles serán sus próximos pasos.

En un segundo mensaje, Avellán señaló que considera "el mayor honor" de su carrera profesional haber contribuido "al fortalecimiento de la dolarización e institucionalidad del BCE, como también a la estabilidad financiera y al ecosistema de pagos digitales del país".

Durante su gestión al frente del BCE, la institución enfrentó diversos desafíos económicos derivados de la pandemia de COVID-19, la recuperación económica posterior y los cambios en el panorama financiero internacional que han marcado los últimos años.

