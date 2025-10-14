Expreso
BCE
El BCE difundió este 14 de octubre de 2025 el informe del II Trimestre de las Cuentas Nacionales, en Guayaquil.Lisbeth Zumba / Expreso

La economía de Ecuador creció un 4, 3% en el II trimestre de 2025

El Banco Central del Ecuador confirmó este martes el anunció preliminar de expansión de la economía, proyectado meses atrás

El Banco Central del Ecuador (BCE) informó este 14 de octubre de 2025 que la economía ecuatoriana creció 4, 3 % de abril a junio de este año. La difusión del informe del II Trimestre de las Cuentas Nacionales confirman el anunció preliminar de expansión que la entidad había proyectado dos meses atrás.

Según este informe, difundido por Guillermo Avellán, gerente del BCE, en el consumo de los hogares, el principal componente del Producto Interno Bruto (PIB), creció un 8,7%. Le siguen las exportaciones con un crecimiento del 7,9 % y la formación bruta de capital fijo (FBKF) de 7, 5 %. 

Mientras que las importaciones crecieron un 16% y el gasto de Gobierno apenas alcanzó una expansión del 0,4%.

El sector exportador no petrolero mostró dinamismo, según las cifras publicadas por Avellán. Las exportaciones sobre todo fueron movidas por el camarón, cacao, banano y enlatados de pescados. 15 de 20 industrias registraron crecimientos en este periodo.

Los efectos del paro nacional

Avellán, reconoció las pérdidas económicas que están teniendo sectores como el florícola y el lechero debido a las manifestaciones de la Conaie por la eliminación de subsidios, pero por su focalización (solo en provincias del norte) desestimó que estas pérdidas puedan influir en las proyecciones económicas. Para este año, la previsión es que el país crezca un 3,8 %.

