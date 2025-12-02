El comercio despega: ventas crecen más del 15 % en la semana del Black Friday

Ecuador tuvo ventas récord en Black Friday extendido y arranque del Cyber Monday de siete días marcan el cierre comercial de 2025.

Te invito a leer: IVA en Ecuador: ¿Daniel Noboa cambiará la tarifa para 2026?

El comercio ecuatoriano cerró noviembre de 2025 con una intensidad pocas veces vista, por una estrategia que unió carios factores. La combinación de un Black Friday extendido, el inicio del Cyber Monday que ahora durará siete días y la decisión del Gobierno de adelantar el décimo tercer sueldo generaron un movimiento económico que el Servicio de Rentas Internas (SRI) calificó como uno de los más dinámicos del año.

Según el SRI, entre el 24 y el 28 de noviembre de 2025 las ventas crecieron 15,1 % respecto al mismo periodo de 2024. En esos cinco días, el país movió 5.552 millones de dólares, frente a los 4.823 millones de dólres del año pasado.

El impulso se sintió especialmente el viernes 28, cuando —en pleno Black Friday— las transacciones alcanzaron 1.384 millones de dólares, un salto del 20,9 % frente al viernes negro del año pasado.

La explicación, según el propio SRI, está en la liquidez adicional que recibieron los consumidores. El adelanto del décimo tercer sueldo por parte del Gobierno, al que se sumaron 150 empresas privadas, se convirtió en el motor que disparó las compras y empujó a varios comercios a salir de números rojos.

El ente tributario concluye que las medidas económicas reactivaron sectores productivos, fortalecieron la actividad comercial y ampliaron la base de consumidores activos en el mercado.

RELACIONADAS El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

La lectura del sector privado: confianza, recuperación y dudas estructurales

En una entrevista con Ecuavisa, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, interpretó el comportamiento del Black Friday y el Cyber Monday como un “termómetro de confianza y productividad”.

Según sus estimaciones preliminares del gremio de los comerciantes, el Black Friday 2025 movió aproximadamente 1.450 millones de dólares, mientras que el Cyber Monday alcanzó cerca de 1.400 millones de dólares. En conjunto, entre ambos eventos se registraron unos 2.800 millones de dólares, lo que representa un crecimiento cercano al 9 % frente a 2024. Las cifras están alrededor de los números que maneja el SRI.

Negociación entre EE.UU. y Ecuador para eliminar aranceles está en la recta final Leer más

González señala que estos eventos se han convertido en “motores estructurales” de cierre de año, porque coinciden con la necesidad de liquidez de los comercios, los descuentos que buscan los consumidores y el momento en el que la economía suele repuntar.

Sin embargo, advierte que la lectura debe ir más allá del consumo masivo: el país todavía enfrenta empleo adecuado estancado, tensiones logísticas, márgenes reducidos y una recuperación económica que combina tanto el rebote tras la recesión de 2024 como señales de crecimiento real.

¿Qué está comprando el país?

Tecnología, electrodomésticos, hogar y moda siguen liderando las ventas, especialmente en canales digitales. Pero el economista explica que todos los sectores muestran una tendencia al alza y que incluso los supermercados registran mayor rotación.

También reconoce que los descuentos permanentes están erosionando los márgenes: “Se vende más, pero se gana menos”, afirma. Las empresas están compensando con eficiencia operativa, reducción de costos y estrategias de crédito extendido —como compras hoy y pago hasta mitad de 2026—, un mecanismo que se ha vuelto común en un país donde el consumidor necesita facilidades y el comercio necesita rotar inventario.

Para González, ni el Black Friday ni el Cyber Monday desplazan las ventas de diciembre. Al contrario, las complementan. Este 2025 se espera que diciembre mueva alrededor de 30.000 millones de dólares, impulsado por Navidad, consumo familiar y compras estacionales.

Si se suman noviembre y diciembre, el sector comercial calcula que estos dos meses representan alrededor del 5 % de toda la actividad comercial anual.

Para González, el reto de 2026 será destrabar inversiones, fortalecer la seguridad y sostener el crecimiento para que no dependa únicamente de incentivos temporales o rebotes económicos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ