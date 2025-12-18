Productores alertan retrasos y temen por el avance del Fusarium en banano

Ecuador acaba de iniciar un real reto con una de sus industrias más icónicas. El Gobierno decidió este 18 de diciembre, finalmente, declarar en emergencia fitosanitaria al sector bananero, tras confirmar la presencia de Fusarium Raza 4 Tropical (FocR4T) en una finca de la provincia de El Oro. La medida, dijo, tomará seis meses, en aras de hallar los fondos que se quieren para evitar la propagación de esta enfermedad, una de las más letales para este cultivo.

El anuncio lo hizo ayer la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Agrocalidad, casi tres meses después de que el MAG anunciara el envío de pruebas a laboratorios de Sudáfrica para corroborar una sospecha que el pasado 22 de septiembre hizo pública el hoy exministro de Agricultura, Danilo Palacios. Según Agrocalidad, esta medida regirá por el plazo de seis meses, “a fin de viabilizar recursos del Gobierno Nacional y la cooperación internacional para fortalecer el cerco epidemiológico y ejecutar acciones de control técnico sin afectar a los productores”.

Según Palacios, la enfermedad fue identificada en una finca de siete hectáreas ubicada en el sector El Quemado de Santa Rosa (El Oro). Una noticia que alarmó sobre todo a productores de esta provincia, en donde operan los agricultores más pequeños, los más vulnerables a los efectos letales que podría provocar una eventual expansión de la enfermedad.

“Ya lo habíamos dicho con anterioridad, esta es la crónica de una muerte anunciada”, dijo ayer Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro, quien rechazó la tardanza con la que, a su criterio, se ha dictado esta declaratoria. “Desafortunadamente, aquí se ha ocultado la información. Ojalá esto no sea muy tarde, porque se ha actuado con irresponsabilidad”. Para el dirigente, tres meses es tiempo perdido para capacitar a productores y reforzar los controles de una enfermedad de fácil contagio. Esta se propaga por suelos, agua, vestuario, herramientas y maquinarias, material vegetal y otros.

El sector exportador

Desde el sector exportador existe mayor confianza sobre el futuro resultado de esta emergencia. Richard Salazar, director de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), tiene su fe puesta en los controles que, dijo, el país ha implementado desde 2019, cuando Colombia anunciara la presencia de la enfermedad en su territorio. “Con la adopción de medidas de seguridad a nivel de fincas, puertos y aeropuertos. No es que no sorprenda la noticia, pero lo que hay que hacer es seguir reforzando esas medidas para evitar que esto se disemine”.

Esta detección, aclara Agrocalidad, “no representa riesgo para la salud humana ni para el consumo, y actualmente no existe afectación a las exportaciones, al consumo local, al precio ni a la calidad del banano y demás musáceas ecuatorianas”.

Fusarium en Ecuador: Foco confinado

El foco identificado, agregó, se mantiene confinado y bajo estricto control técnico, conforme a los protocolos nacionales e internacionales. “Desde la primera sospecha registrada el 3 de septiembre de 2025, se activó de inmediato el Plan Nacional de Contingencia, con el despliegue de técnicos especializados, unidades móviles, puntos de desinfección, acompañamiento de técnicos internacionales y todas las medidas necesarias para contener y evitar la propagación de la plaga”.

Según Agrocalidad, durante más de 14 años y con una inversión superior a 34 millones de dólares, “Agrocalidad se preparó fortaleciendo laboratorios, capacidades técnicas y sistemas de vigilancia con drones de última tecnología para responder con orden, rigor técnico y transparencia. Fuimos el país de la región que más tiempo logró evitar el ingreso del Foc R4T, y hoy estamos actuando con responsabilidad para contenerlo”.

Franklin Torres, presidente de la Federación de Bananeros del Ecuador, espera que con esta emergencia se destinen más recursos para Agrocalidad y, sobre todo, al Iniap, que ha venido trabajando en el desarrollo de microorganismos para contrarrestar estas enfermedades, tanto el Moko como el F4T. "También nuestro pedido fue el de crear laboratorios de multiplicación de estos microorganismos en cada asociación de los cantones bananeros del país, y buscar una cepa resistente a estas enfermedades con nuestros profesionales des acá, tanto la Espol como la Universidad de Loja tienen avanzado en este sentido".

Por otra parte exhortó al Gobierno a ayudar al pequeño productor sin recursos para poder adoptar medidas de bioseguridad. "Los pequeños productores no van a poder mantener las medidas de control. Para que no desaparezcan necesitan de ayuda extra, de toda la cadena productiva".

