El Legislativo debatirá la Ley de Desarrollo Agropecuario.Asamblea Nacional

El Legislativo debatirá la Ley de Desarrollo Agropecuario

El proyecto busca transformar la matriz productiva del país y fortalecer el sector agropecuario

La Asamblea Nacional debatirá el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, que busca transformar la matriz productiva del país y fortalecer el sector agropecuario después de que la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobara con seis votos su informe.

El objetivo del proyecto de ley, según indican sus impulsores, es establecer un marco jurídico integral para el fomento, desarrollo, regulación, promoción, comercialización y sostenibilidad de las cadenas productivas y de los productos agropecuarios del país.

La Ley de Desarrollo Agropecuario, que declara la producción agropecuaria como una prioridad estratégica del Estado, pretende mitigar déficits estructurales como la infraestructura insuficiente, la degradación de suelos y la precariedad de los pequeños productores.

Para su estructura, la normativa crea el Comité Nacional Agropecuario y el Consejo Consultivo, para coordinar los esfuerzos entre la academia, los productores y el sector público.

La ley también se enfoca en la transición hacia prácticas agroecológicas y orgánicas, el fortalecimiento de la investigación científica y la preservación de los saberes ancestrales de las comunidades rurales. Asimismo, establece políticas para la protección de los pequeños y medianos productores.

