Banco Manabí prevé aumentar la colocación de créditos en 2026 en sectores clave

El Banco Manabí proyecta para 2026 una mayor colocación de créditos, especialmente en sectores como comercio exterior, consumo, energía e infraestructura. Así lo indicó el presidente del Directorio de esa entidad bancaria, Marcos Miranda Burgos, mediante su participación en el evento Ecuador Propositivo.

Miranda destacó que el plan es resultado de la reducción de tasas de interés y del repunte de las exportaciones no petroleras dadas en los últimos meses y que están generando una mayor liquidez en el sistema financiero nacional.

Asimismo, el presidente del Directorio explicó que el financiamiento empresarial evolucionará, para el nuevo año, con una demanda creciente de productos como créditos para optimizar el flujo de caja, avales bancarios, factoring para pymes, y otras soluciones especializadas orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas ecuatorianas.

“El 2026 estará marcado por una banca más digital, robustecida con altos estándares de seguridad y nuevas alianzas estratégicas. Estos avances permitirán ofrecer servicios más accesibles, eficientes y seguros para todos los clientes”, detalló.

¿Qué es Ecuador Propositivo?

Ecuador Propositivo 2026 es un foro empresarial y económico que se realiza en Ecuador, enfocado en analizar, debatir y generar propuestas prácticas sobre las oportunidades y desafíos económicos del país de cara al año 2026 y más allá.

