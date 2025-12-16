Qué hacer en Quito durante Navidad 2025: guía de eventos

Pesebres iluminados, conciertos, exposiciones y ferias de dulces están entre los eventos que se realizan por Navidad en Quito

Los colores y objetos decorativos de la Navidad se posan en distintos puntos de la ciudad, con conciertos y ferias, para atraer a los visitantes.

La iluminación del pesebre gigante del Panecillo, en el Centro Histórico, marcó el inicio de las celebraciones de la Navidad en Quito.

Un total de 10.000 bombillos multicolor y 5.400 metros lineales de luces dan forma a las figuras de San José, el Niño Jesús y los tres Reyes Magos, las cuales junto a la Virgen de Legarda recrean el nacimiento sobre la emblemática cima.

La visita al pesebre gigante es una de varias actividades que los habitantes y turistas pueden realizar en Quito durante la Navidad de este 2025. Aquí puede revisar varias opciones para disfrutar la temporada navideña en la ciudad.

Pesebres iluminados en Quito

Fechas: 17 al 25 de diciembre

Las figuras del tradicional nacimiento se encenderán en la Plaza Foch, entre las calles Reina Victoria y General Foch, sector La Mariscal; y en la Plaza Hermano Miguel, ubicada en la calle Guayaquil, en San Blas.

Los usuarios pueden acudir y disfrutar de la actividad desde las 18:00 hasta las 23:00. El evento es gratuito.

Expo Navidad 2025

Fechas: 19 al 21 de diciembre

Emprendedores locales participarán en la exposición que se realizará en el Centro de Exposiciones Quito, ubicado en la av. Amazonas.

Feria Santa en el Bicentenario

Fechas: 19, 20 y 21 de diciembre

21 stands con emprendimientos locales se instalarán en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, en el parque Bicentenario. Además habrá una coros, una esfera de nieve gigante, un backing 3D y un túnel de muérdago, para que los usuarios realicen imágenes instagrameables.

Entrada: Los usuarios pueden llevar un alimento no perecible para canjearlo por entradas que entregará el Patronato.

Festival de barrio La Floresta Viva

Fechas: 20 y 21 de diciembre

La Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi) organizó un circuito de establecimientos gastronómicos en la calle Isabel La Católica, en el sector La Floresta, en el norte de la urbe.

Concierto Trenzando Arte

Fecha: 20 de diciembre, de 15:00 a 23:00

Los artistas Noviembre 15, Altiplano de Chile, Los 4 del Altiplano, Pueblo Nuevo, Savia Nueva, Quilapayún y Jayac ofrecerán un concierto en la plaza de San Francisco con el objetivo de recolectar donaciones que serán destinadas al Patronato San José.

Feria de dulces en San Francisco

Fechas: 20 y 21 de diciembre

12 stands de los monasterios de Santa Clara, Agustinas, Santa Catalina, entre otros, se reunirán para ofertar los dulces tradicionales en el Convento de San Francisco, ubicado entre las calles Sebastián de Benalcázar y Sucre.

En el escenario también habrá una exhibición de pesebres de la comunidad franciscana, un nacimiento viviente y coros. En ambos días se celebrará el pase del Niño a las 13:30 del sábado 20 y a las 15:00 del domingo 21 de diciembre.

Villa de la Navidad norte y sur

Fecha: 21 de diciembre, desde las 11:00 hasta las 18:00

El bulevar de la avenida Naciones Unidas, en el norte, y el parque El Calzado, en el sur, acogerán a los conciertos en las villa de la Navidad. El show es gratuito.

Concierto navideño

Fecha: 23 de diciembre, 19:00

La Catedral primada de Quito será el escenario en donde las artistas María Fernanda Rivera, Mariela Condo, Brenda y Patricia Rameix ofrecerán un concierto antes de Noche Buena.

Ferias de dulces navideños

Fechas: 23, 24 y 25 de diciembre

El público podrá degustar de los dulces navideños y otros productos para regalar en las ferias que se activarán cerca de las luces en las plazas Foch, Hermano Miguel y del Teatro.

