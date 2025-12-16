Expreso
Mendicidad en Sangolquí
En la temporada navideña se multiplica la mendicidad.Referencial - Canva

¿Cómo denunciar el trabajo infantil en Navidad? Teléfonos y contactos clave

El Ministerio de Desarrollo Humano pidió entregar donaciones en puntos establecidos

  • Mariela Rosero Ch.

Como todos los años, en diciembre, durante la temporada navideña, se observa a niños, niñas y adolescentes pidiendo dinero o trabajando en las calles del país, vendiendo dulces o más. El ECU-911 confirmó que se les puede contactar para denunciar trabajo infantil.

RELACIONADAS

Al marcar al 911, los operadores coordinarán con la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), en caso de que ciudadanos identifiquen a menores de edad trabajando en las calles o solicitando apoyo económico.

Según el Ministerio de Desarrollo Humano, durante el 2023 y el 2024, se han identificado a más de 6.000 personas en condición de mendicidad; logrando rescatar a 747 personas de la mendicidad y el trabajo infantil.

También en este diciembre 2025, como en otros años, la ciudadanía puede entregar donaciones de alimentos no perecibles, juguetes, ropa en buen estado y dulces en puntos, establecidos por el Ministerio, en todo el Ecuador.

Jenner Rogel Córdova vende antenas y controles remotos para TV, en la Lizardo Ruiz, en Cotocollao, norte de Quito. Desistió de las diálisis, debe trabajar para sobrevivir.

Entre mendicidad y comercio callejero: así se refleja la crisis en Quito

Leer más

¿Qué hacer si se observa a niños, niñas y adolescentes ejerciendo trabajo infantil en las calles?

Denunciar, si se observa que padres vulneran los derechos de sus hijos, obligándolos a trabajar o a mendigar, es la mejor opción. Llame al 911 y precise las calles en donde se produce este fenómeno.

No es positivo entregar dinero o regalos en las calles porque hace que estas actividades se mantengan. Lo mejor es acudir a puntos de entrega de donaciones.

Si hay indicios de explotación, trata, mendicidad organizada o abuso, el caso puede constituir delito.

Puntos de donaciones navideñas:

En Quito: Veracruz OE3C N 3514 y Pedro Bedón, diagonal al Colegio Borja 3, avenida 6 de Diciembre N23-93 y Wilson y av. Teniente Hugo Ortiz 4480 y Alonso de Angulo, junto al Cuerpo de Bomberos de la Atahualpa.

En Guayaquil: Edificio Gobierno Zonal de Guayaquil, av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo.

