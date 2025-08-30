Barrio Centenario: una fiesta ciudadana por los 105 años de su fundación

Ferias ciudadanas música en vivo y más actividades tuvieron parte en la tradicional ciudadela del sur de Guayaquil

El icónico Barrio Centenario de Guayaquil celebró su 105 aniversario con una jornada festiva este sábado 30 de agosto de 2025.

Jornada de vida para los vecinos

La celebración tuvo como epicentro la calle El Oro, que fue transformada en un corredor peatonal para la feria "Guayaquil es Activo". En este espacio, los moradores accedieron a servicios de dependencias como Proanimal, Emapag EP, ATM y Segura EP, mientras diversos emprendedores locales exhibieron sus productos, reflejando la vitalidad económica de la zona.

Durante la jornada, el Municipio entregó certificados de reconocimiento a 15 familias que han contribuido históricamente al desarrollo del barrio.

Reconocimiento para las familias. CORTESÍA

El alcalde Aquiles Álvarez se refirió al sector como un "barrio histórico" de la ciudad y destacó el trabajo conjunto con el concejo barrial para su recuperación. El anuncio más relevante fue la próxima inauguración de una Estación de Acción Segura (EAS), destinada a reforzar la vigilancia y el control del espacio público en el área.

Ferias de emprendimientos. CORTESÍA

¿Cuál es la historia del Barrio Centenario?

Fundado en 1920 como parte de la conmemoración del primer centenario de la independencia de Guayaquil, este sector ha sido un protagonista clave en la evolución urbana de la urbe.

A lo largo de más de un siglo, ha sido el hogar de generaciones de familias que han marcado la vida cultural y económica de la ciudad

La voz de los residentes también estuvo presente. Juan Acosta Pérez, presidente del Consejo Barrial Centenario, recordó que este fue uno de los primeros barrios residenciales de Guayaquil y agradeció el respaldo municipal para este evento y las promesas que se les ofreció.

