Actividades en Ecuador: aquí una lista de eventos que puedes añadir a la agenda

Ecuador se viste de actividades. Festivales de cine, encuentros, presentaciones musicales y más

El musical acerca de la vida del empresario ecuatoriano Luis Noboa Naranjo en el Teatro Sánchez Aguilar.

La agenda cultural de la última semana de septiembre en Ecuador viene cargada de propuestas diversas: Guayaquil recibe el Oktoberfest en el Hilton Colón con cerveza, gastronomía alemana y el estreno de la banda Bavarian Sound; en Cuenca arranca el Festival de Cine y Justicia Ambiental, con proyecciones y conversatorios sobre medio ambiente; Quito se prepara para el regreso de Chyno & Nacho en concierto en el Coliseo Rumiñahui; mientras que la capital azuaya vivirá la fiebre del Comic Con, con cosplay, paneles y talleres interactivos. A esto se suma la obra Amadeus en el Teatro Scala, y un poderoso tributo a Pink Floyd con la ópera rock Behind the Wall en Cuenca.

Regresa el 'Oktoberfest' con la bienvenida a una nueva banda

La cultura se celebrará entre jarros de cerveza en un evento que reúne tradiciones alemanas con vibras festivas. Este año se suma Bavarian Sound, un nuevo grupo musical que propone una puesta folclórica al estilo contemporáneo.

RELACIONADAS Últimos días para disfrutar el Festival Ecuador Jazz 2025 en Quito

La experiencia en el Hilton Colón, Guayaquil arranca el 25 de septiembre, y se extiende por 10 días, hasta el 5 de octubre, cuando los guayaquileños podrán participar de una actividad cultural propia de Alemania, con paquetes que van desde $55 hasta $62 y opciones individuales o grupales (a partir de 10 personas).

Dirección: Av. Francisco de Orellana.

Integrantes de Bavarian Sound, el nuevo grupo musical del Oktoberfest. FRANCISCO FLORES

El primer Festival de Cine y Justicia Ambiental

Alejandra Paredes: "El teatro me ha mantenido cuerda" Leer más

Un festival de cine con el lema ‘Historias que despiertan, acciones que salvan’, se celebra con entrada libre en la ciudad de Cuenca.

El director José Cárdenas y el productor Pedro Orellana se dan la mano para dar vida al primer Festival de Cine y Justicia Ambiental, una iniciativa que pone al medio ambiente como protagonista.

El encuentro acoge un total de ocho proyecciones que añaden conversatorios y mesas de diálogo, todo con el fin de inyectar una dosis de reflexión ambiental.

El evento inicia este 24 de septiembre y concluye el 26 de septiembre con horarios entre las 11:00 y 20:00 horas dependiendo del día, con dos sedes en la capital azuaya: Cine Park y la Universidad de Cuenca

Dirección: Av. 12 de Abril &, Cuenca, y Padre Aguirre 10-58.

Chyno & Nacho en concierto

El coliseo General Rumiñahui en Quito recibe a Chyno & Nacho en un concierto que promete diversión y buena música. Luego de siete años fuera de los escenarios, este reencuentro hará un repaso a los éxitos acumulados en más de diez años de carrera.

El show fue reprogramado y se desarrollará el viernes 31 de octubre de este año y dará inicio a partir de las 20:00.

Dirección: Av. Ladrón de Guevara.

Comic Con este fin de semana en la capital azuaya

Descubre las 12 bandas seleccionadas para Quito Fest 2025 y su diversidad de géneros Leer más

Paneles, exhibiciones, concursos de cosplay y talleres interactivos son parte de la propuesta del Comic Con, que llega a la capital azuaya este fin de semana.

La cita que reúne a artistas, creadores y seguidores de cómics, cine, videojuegos y series en el Centro de Convenciones de Mall del Río en Cuenca, a partir de las 10:00.

Adhesión: $12.

Dirección: Av. Felipe II.

Cosplay en la Comic Con. Instagram: @Trokiss

'Amadeus': la envidia, admiración y misterio detrás de Mozart

La obra Amadeus, escrita por Peter Shaffer, llega al Teatro Scala en una puesta teatral que se mantendrá hasta el 5 de octubre.

RELACIONADAS La Filarmónica de Guayaquil abre oídos jóvenes en colegios

La historia narra la vida de Mozart desde la perspectiva de su rival Antonio Salieri, explorando la envidia, la admiración y los misterios detrás de su muerte. Con funciones los sábados a las 19:00, y domingos a las 18:00.

Adhesión: $35.

Dirección: Scala Shopping Mall en Cumbayá, Quito.

¿Quién es Kapo, el nuevo artista confirmado para La Gran Feria de Guayaquil? Leer más

'Behind the Wall Opera', una obra que revive el álbum de Pink Floyd

Behind the Wall es una ópera rock tributo que revive el legendario álbum The Wall de Pink Floyd con una experiencia visual y musical única.

El espectáculo, dirigido por Riccardo De La Cuesta, vocalista de la banda ecuatoriana Anima Inside, combina música en vivo con la proyección de la icónica película de Alan Parker, y un montaje de luces y escenografía cuidadosamente diseñado para recrear las escenas más memorables de la cinta.

La presentación se llevará a cabo en el Teatro Carlos Cueva Tamariz en Cuenca.

Dirección: intersección de Agustín Cueva y Av. 12 de Abril.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!