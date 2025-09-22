La cantante Karina "La voz" vuelve a Ecuador con sus grandes éxitos

El eco de los años ochenta y noventa regresa a Quito con la voz de Karina. La cantante venezolana, ícono del pop en español, llegará a la capital ecuatoriana el próximo 3 de octubre para ofrecer un concierto en el Ágora de la Casa de la Cultura. Temas como A quién y Desde mi ventana volverán a escucharse en un escenario que ha recibido a las voces más recordadas de la música latina.

Karina, cuyo nombre real es Cynthia Karina Moreno Elías, alcanzó fama internacional desde su adolescencia. Su propuesta musical, que unió baladas románticas y pop juvenil, la convirtió en una de las artistas más populares de la región. “Fue un tiempo hermoso, no solo para mí, sino para toda una generación que vivió y se identificó con esas canciones”, recordó en una entrevista reciente.

En sus presentaciones actuales, la cantante combina los clásicos que la hicieron conocida con nuevas versiones adaptadas a su madurez artística. “La música es un puente. Cantar las canciones de siempre me une con quienes me acompañaron desde el inicio, pero también con jóvenes que hoy las descubren”, señaló.

Roger Waters escupe el nombre de Daniel Noboa y lo acusa de apoyar a Israel Leer más

Un festejo del pasado

El concierto en Quito incluirá un repaso de los discos que marcaron su carrera, desde Amor a millón hasta Después de ti. Según la artista, se trata de una forma de agradecer el cariño del público ecuatoriano, que la ha acompañado a lo largo de más de tres décadas. “Ecuador ha sido un país muy generoso conmigo. Siempre he sentido un recibimiento cálido y cercano cada vez que vengo”, comentó.

La cantante también ha sido reconocida por abordar en sus canciones temáticas universales como el amor, el desamor y la esperanza. Su trayectoria, además de estar marcada por giras internacionales, incluye la participación en festivales y programas televisivos que consolidaron su imagen en la industria musical latina y, recientemente, en el programa reality Top Chef VIP.

La cita en el Ágora de la Casa de la Cultura forma parte de una gira regional con la que la cantante recorre varios países de América Latina.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!