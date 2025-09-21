La novela de Toledo: Una sátira contra influencers sin formación actoral

El director Jorge Toledo presenta una comedia que critica las actuales preferencias en la TV

Durante la presentación de la comedia, La novela de Toledo.

El sueño de Jorge Toledo era dirigir una nueva versión de El Chorlito, esta vez titulada El Chorlito Forever. Sin embargo, como en la puerta del horno se quema el pan, no fue así.

El Canal del Cerro le impuso condiciones: incluir en el elenco a influencers como Stéfano Navas y a talentos sin formación actoral. Él, fiel a sus convicciones, rechazó la propuesta antes que aceptar el facilismo de las modas digitales.

La revancha no se hizo esperar. Con La novela de Toledo se burla de los directores de casting a la hora de armar un elenco. Ney Calderón, Markosha Cervantes, Bryan Moncada, Jordan Vásquez y Johanna Márquez hacen gala de oficio, mientras que Mercedes Payne y Miriam Murillo aportan con su talento de estrella invitada.

La TV prioriza los números de seguidores

El propio Toledo aparece como director, pero es Ney Calderón quien se roba el show con Acuarela Aceituna, un personaje que ridiculiza al cazatalentos.

Meche Payne y Ney Calderón. Miguel Canales

La obra revela, en tres sketches, cómo la televisión prioriza los números de seguidores por encima de la preparación artística.

Según el director y escritor de esta puesta en escena: “Quiero decirles a los actores que siempre he respetado su talento y su preparación. Que siempre me la jugaré por los actores que estén preparados, que puedan sentir, matizar, transmitir o emocionar, dar vida a un personaje. Es triste, pero ahora manda el seguidor y no la técnica. Lo único que he hecho es dignificarlos. Sé que muchos, por tener trabajo o porque los contraten, se callan o aceptan ser maltratados, pero no es lo correcto. No me sobra la plata, pero no se puede aceptar aquello. Me he ganado mi nombre por respetar mi trabajo”.

El objetivo de esta comedia es abrir los ojos a lo que no está bien, añade el director: “Pueden poner a un influencer o chico reality, pero una producción sería más exitosa con gente con formación. La técnica no se puede enseñar en un mes, es mentira”.

Las funciones son los viernes y sábados a las 20:30 en Café Teatro Toledo, en Urdesa.

