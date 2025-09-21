Reina Mundial del Banano 2025: Alba Saura se lleva la corona a España

Reina Mundial del Banano regresa luego de dos años y ahora tiene una nueva representante

La española Alba Saura se impuso ante las candidatas de otros países y ahora es la nueva Reina Mundial del Banano.

La magia de la belleza, la cultura y la tradición se unieron en Machala para coronar a Alba Saura, representante de España, como la nueva Reina Mundial del Banano 2025.

La gala, celebrada en el Parque Urbano Zoila Ugarte de Landívar el viernes 19 de septiembre, con la conducción de Yuli Delgado y Carlos Luis Andrade, reunió a 21 candidatas de países productores y consumidores del banano.

El evento fue transmitida por Gamavisión, VitoTVO y cadenas internacionales. Con el respaldo de la Prefectura de El Oro y la presencia del prefecto Clemente Bravo, el certamen reafirmó a Machala como la capital mundial de esa fruta.

El cuadro final estuvo integrado por representantes de Colombia (quinta finalista), Panamá (cuarta), República Dominicana (tercera), Ecuador (segunda) y Canadá (primera finalista).

La española Alba Saura recibió la banda de manos del prefecto Bravo, mientras que la corona le fue entregada por la ecuatoriana Paola Vergara, Reina Mundial del Banano 2022, en su última pasarela como soberana. La nueva reina expresó su gratitud al público ecuatoriano y se comprometió a ser embajadora de la fruta y de la riqueza turística de El Oro en escenarios internacionales.

Glamour, tradición y mucho banano

El jurado calificador estuvo compuesto por personalidades del ámbito artístico y de la belleza: Claudia Schiess (Miss Ecuador 2011), Martín Guerrero, Katty López (finalista de Universal Woman), Guiselle Rosales (Miss Ecuador 2025), Vito Muñoz y Verónica Rivas (Miss Ecuador 1980). Todos coincidieron en que la deliberación fue compleja por el alto nivel de las candidatas.

Además de la corona principal, se entregaron reconocimientos especiales: Miss Amistad para El Salvador y Miss Fotogenia para Canadá, quien también fue designada virreina.

La coronación de Alba Saura fue recibida con aplausos, ovaciones y emoción. La nueva soberana agradeció la hospitalidad ecuatoriana y prometió trabajar como portavoz de la cultura y la productividad que representa el banano en el mundo.

La noche concluyó pasada la medianoche con un espectáculo de fuegos artificiales y luces. Así, el Reinado Mundial del Banano logró una vez más unir belleza, tradición y orgullo cultural.

Música, mensajes y emociones

La parte artística estuvo muy bien concebida, con propuestas musicales pensadas para todos los gustos.

Entre quienes intervinieron están la agrupación TercerMundo, que cerró la noche con un show vibrante.

Pero también hubo presentaciones Martín Guerrero, La Banda del Pato, Karla Calderón y Jonathan Gómez. Cada intervención musical aportó energía y conexión con los asistentes.

El jurado eligió a diez semifinalistas: México, Panamá, Bolivia, España, República Dominicana, Canadá, Corea del Sur, Ecuador, Perú y Colombia. La competencia se intensificó hasta reducir el grupo a seis: Panamá, Canadá, Colombia, República Dominicana, España y Ecuador.

Cada una tuvo la oportunidad de dirigirse al público con un mensaje personal. Los discursos se centraron en valores como la amistad, la unión cultural y la importancia del banano como símbolo que une al mundo.

Tradición y orgullo cultural

