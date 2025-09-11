Plim Plim: El amigo de los niños regresa a Ecuador

La gira de Plim Plim en el país cuenta con dos funciones en Guayaquil y Quito

El fenómeno infantil Plim Plim vuelve a Ecuador con Plim Plim, Energía Musical, un show en formato recital que combina música, interacción y valores positivos. La propuesta, que ya ha recorrido más de 65 ciudades en nueve países de Latinoamérica, promete brindar a las familias una experiencia única de diversión y aprendizaje.

El espectáculo incluye un despliegue multimedia que invita a los asistentes a cantar, bailar y participar en juegos, promoviendo hábitos saludables y la transmisión de valores positivos.

El famoso payaso está acompañado de sus inseparables amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li, quienes participan activamente en la puesta en escena.

Entre las canciones que se interpretarán destacan clásicos como Cabeza, hombro, rodilla, pies, Aram sam sam y Cerdito enojón, así como su más reciente éxito Abejita chiquitita, que ya supera los 800 millones de reproducciones en YouTube.

La interacción con el público es uno de los elementos principales del show, garantizando la participación de grandes y pequeños.

La gira de Plim Plim en Ecuador cuenta con dos funciones exclusivas. En Guayaquil, se presenta mañana sábado 13 de septiembre en el Teatro Centro de Arte, y estará en Quito, el domingo 14 del mismo mes en el Teatro San Gabriel. La venta de entradas se realiza únicamente a través de www.entradaenlinea.ec.

