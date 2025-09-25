La Semana de la Moda en Milán sorprende con un corto de la nueva colección de Gucci

Demna convierte Gucci en un escenario donde la moda y el cine revelan las tensiones, el legado y la identidad familiar

Demna Gvasalia, al frente de Gucci desde inicios de 2025, marca su debut oficial con la maison durante la Semana de la Moda de Milán con el estreno de The Tiger, un cortometraje que acompaña su primera colección: La Famiglia.

En una velada celebrada en el histórico Palazzo Mezzanotte, Gucci combinó moda y cine con la proyección de una obra dirigida por Spike Jonze y Halina Reijn. El elenco, multigeneracional y estelar, incluyó a Demi Moore, Edward Norton, Ed Harris, Elliot Page y Keke Palmer.

The Tiger retrata las tensiones internas de una familia marcada por el poder y el peso del legado. En 28 minutos, la película emplea una estética inspirada en el cine europeo de los años 70 -planos largos, colores apagados y tensión contenida- con una narrativa que cuestiona qué sucede cuando la moda deja de ser símbolo de éxito y se vuelve escudo emocional.

La colección La Famiglia dialoga con esa narrativa visual: blazers estructurados, vestidos de inspiración italiana, mantos eclesiásticos reinterpretados y faldas de seda arrugada. Con esta propuesta, Demna reafirma su reputación como un provocador de la moda, capaz de convertir la vestimenta en un lenguaje simbólico cargado de memoria, identidad y poder.

Otras propuestas en Milán

La marca italiana Fendi, fundada en Roma en 1925, presentó su colección en la Semana de la Moda en Milán bajo la dirección de Silvia Venturini Fendi. La propuesta cromática equilibra tonos primarios y pasteles, generando un efecto visual armonioso y estimulante.

La colección destaca por su ingeniería textil: transparencias delicadas, superposiciones de guipures y flores impresas o bordadas aportan riqueza y textura a cada pieza. Con esta línea, Fendi reafirma su capacidad de unir innovación, elegancia y creatividad, ofreciendo prendas que son tanto artísticas como usables.

Por su parte, Luisa Beccaria también utilizó esta emblemática ciudad para presentar su nueva colección, destacando su estilo ultra femenino con una fuerte inspiración en la naturaleza.

Beccaria es una reconocida diseñadora de moda italiana de origen aristocrático, conocida por su estilo "de cuento de hadas", que combina la alta costura con una profunda conexión con el arte y la poesía.

Su marca se distingue por la confección artesanal de vestidos hechos a mano en Italia y por su compromiso con la sostenibilidad y un estilo de vida más consciente.

