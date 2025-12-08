La Flaca Guerrero correrá en la Media Maratón Internacional de Austin

Es la primera carrera de la deportista despu´és de un cáncer de ovario bilateral

María Teresa Guerrero se inscribió en la Media Maratón Internacional de Austin, que se desarrollará en 2026. Contó que hace cinco años corrió esa misma competencia y se prometió regresar. “En esa época estaba fuerte, bien entrenada. En enero vuelvo… pero desde un lugar diferente. Ya no corro por el tiempo ni por el reloj. Corro porque casi no lo hago. Corro porque estoy agradecida. Corro porque sigo aquí”.

Añadió que vuelve sin expectativas, “porque la única expectativa que tengo ahora es celebrar que estoy viva y que mi cuerpo, a pesar de las pastillas, infusiones y cicatrices, sigue respondiendo y sigue luchando".

Para la expresentadora es "mi primera carrera después de un cáncer de ovario bilateral stage 3 C. Mi primera carrera en esta nueva vida".

Se reencontró con amigas

Aprovechando su primera visita a Guayaquil en octubre, María Teresa Guerrero se reencontró con Érika Vélez y Jennifer Graham. “Amigas desde el año 2000, cuando hicimos la telenovela Sin límites, y pareciera que nada ha cambiado. Todo sigue igual… solo que ahora yo sin pelo, y ellas con más. Pero no pasa nada, porque el amor sigue intacto”, expresó La Flaca.

Regresó en diciembre

La primera semana de diciembre volvió a Guayaquil para compartir su experiencia de vida en una conferencia, organizada por la Cámara de Comercio junto a Daniel Habif.

“Hay encuentros que pasan por la vida como un abrazo al alma, y escuchar su charla fue uno de ellos. Hace meses, cuando recibí mi diagnóstico de cáncer de ovario estadio 3 C le escribí por Instagram sin esperar respuesta. Y él con una humildad que solo tienen los grandes, me respondió. Me dijo: “Te vas a sanar, pero tienes que creerle a Dios.

Y yo me aferré a esa palabra como quien se aferra a un salvavidas en medio de la tormenta”.

