Jorge Heredia: "Lo más sano es priorizar mi salud mental"

El presentador del matinal De casa en casa cerrará su negocio en enero del 2026

Jorge Heredia cerrará su negocio Heredia House en enero. No es una decisión improvisada; venía meditándola desde hace meses, después de intentar todas las alternativas posibles.

“No puedo vivir de la vergüenza o del qué dirán. La vida es así, hay momentos en los que toca soltar. El negocio no da más. Es más sano cerrar algo que ya no funciona; igual habrá pérdidas si sigo. Mi salud mental no estaba bien hace rato, este negocio me consumía demasiado tiempo. No sé qué hice mal. Dependía de que yo esté presente; la facturación era más alta cuando iba, y eso me afectó. A la gente le gustaba que yo sea parte de la fiesta, y me encanta, pero el cuerpo no da más. Tengo otras actividades”, explica.

Es un hombre emprendedor

Heredia asegura que luchó hasta el final. “La situación del país tampoco ayuda. Cuando algo te genera más pérdidas que ganancias, va directo a la quiebra. Prefiero perder ahora que seguir perdiendo. Lo más sano es priorizar mi salud mental, que no es negociable. Ojalá lo que estoy viviendo le sirva a otros. A veces nos aferramos tanto que ignoramos las señales”.

Siempre ha sido un hombre inquieto y emprendedor. Además de su trabajo en televisión, lanzó su marca de camisas y ahora es enfermero con la finalidad de ayudar a su progenitor Jorge que padece diabetes.

“Cuando mi papá estuvo postrado en una cama a punto de que le amputaran una de sus piernas, durante más de un mes con sueros y antibióticos, había que estar pendiente las 24 horas, se le tapaba la vía; pero no encontrábamos enfermera, era un caos. Entonces le propuse a mi mamá encargarnos nosotros del cuidado de mi papá y así fue”, contó Jorge.

Con su energía y trayectoria, todo apunta a que si una puerta se cierra, otra pronto se abrirá.

