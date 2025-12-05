Virginia Limongi se fue a Galápagos

La presentadora de MasterChef se toma un descanso junto a su familia

Luego de su participación en MasterChef Celebrity, la presentadora Virginia Limongi se marchó con su familia a Galápagos. Quiere desconectarse después de las intensas grabaciones del reality de cocina y aprovechar para compartir con su hija, Virginia María. Por ahora, esos son sus planes inmediatos.

La exreina de belleza viajó a Bogotá a inicios de octubre y el 6 de ese mes arrancó con el rodaje de la tercera edición de MasterChef Celebrity. Durante su estadía en Colombia, su pequeña quedó al cuidado de la familia. A la distancia y gracias a la tecnología, la niña incluso conoció a su ídolo, el chef Jorge Rausch (uno de los jueces).

Busca proyección internacional

Tras la accidentada salida de Érika Vélez, a ella, a Michela Pincay... les ofrecieron la conducción del programa, cuya actual edición seguirá al aire hasta el próximo año. Virginia aceptó la propuesta de Teleamazonas porque ve en el reality una plataforma internacional con proyección.

“Mi intención es irme a Estados Unidos. Ya me voy a Colombia”, dijo en una entrevista pasada con EXPRESIONES.

Aunque han surgido comparaciones con Érika, sobre todo por su vestuario, Virginia ha logrado un buen desempeño frente a las cámaras.

Durante su paseo por Galápagos, ella comentó: “Junto a mis amores en las Islas Encantadas. Me he dado cuenta que los padres se olvidan de todo cuando son abuelos. Virginia María los ha manejado a su antojo y ellos felices… y yo más”.

