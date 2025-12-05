Fallece el comediante Eduardo Manzano ‘El Polivoz’ a los 87 años

Lalo Manzano confirmó el fallecimiento de su padre, el actor Eduardo Manzano, a los 87 años

La comedia mexicana está de luto. Eduardo Manzano, la mitad de Los Polivoces, falleció

El actor y humorista mexicano Eduardo Manzano, integrante del legendario dúo Los Polivoces, falleció a los 87 años. Su hijo, Lalo Manzano, confirmó la noticia con un mensaje en Instagram que describió a su padre como un "hombre extraordinario" de gran corazón y talento.

La publicación del familiar detonó una ola de condolencias de colegas, medios y miles de seguidadores que crecieron con su humor. "Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón", escribió Lalo Manzano. Destacó la faceta humana detrás del artista. Un padre que enseñó a reír en momentos difíciles y un trabajador incansable.

El emotivo mensaje de Lalo Manzano para su padre

La noticia del fallecimiento la confirmó su hijo, el también actor Lalo Manzano, a través de sus redes sociales. En un texto sentido, compartió el profundo dolor de la familia y rindió homenaje a la trayectoria y al carácter de su padre.

"Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo", expresó. "Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía".

La era dorada con Los Polivoces

Manzano nació el 18 de julio de 1938. Su carrera despegó en la década de 1960 al formar, junto a Enrique Cuenca, el dúo cómico Los Polivoces.

El programa se convirtió en un fenómeno cultural con personajes interesantes, como El Comandante Agallón Mafafas y Gordolfo Gelatino.

Su humor limpio y su talento para la caracterización los convirtieron en un referente obligado de la televisión mexicana.

Una carrera que trascendió el dúo

Tras la separación del dúo, Manzano demostró que su talento podía sostenerse en solitario. Mantuvo su vigencia con El Show de Eduardo II y, décadas después, conquistó a nuevas generaciones.

Su rol del abuelo Arnoldo López Conejo en la serie Una familia de diez lo reintrodujo en los hogares mexicanos, demuestra la atemporalidad de su carisma y su conexión con el público.

La vida de Eduardo Manzano enfrentó momentos complejos. El más grave ocurrió en agosto de 1998, cuando fue víctima de un asalto en un restaurante de la Ciudad de México y recibió un disparo. Logró una recuperación completa y regresó a los escenarios.

A mediados de 2025, fue hospitalizado por complicaciones de una infección biliar que padecía desde 2021. En ese momento, su esposa, Susana Parra, aclaró que su estado era estable y que mantenía su buen ánimo.

Su estilo de humor familiar y su carisma lo convirtieron en un ícono cuya obra marca la historia de la comedia en español. La noticia de su partida cierra un capítulo fundamental en la historia del espectáculo mexicano, pero su repertorio de personajes y su risa permanecen en la memoria colectiva.

