Pepe Tola deberá cumplir 16 años de prisión tras ratificación de la Corte Nacional

Se reinstaló la audiencia de casación en la Corte Nacional de Justicia y se ratificó la sentencia a Pepe Tola

El 4 de diciembre marcó un hito crucial en el recorrido judicial de José Tola Sandoval, conocido como Pepe Tola, el ex chico reality y actor que durante 11 años defendió su inocencia. Tras la audiencia de casación del 20 de noviembre, la Corte Nacional de Justicia en Quito resolvió confirmar la condena, ratificando la sentencia que recaía sobre él.

El abogado Iván Saquicela explicó a EXPRESO que los jueces consideraron que los alegados vicios procesales no fueron cuestionados en etapas anteriores del juicio, y que la sentencia estaba debidamente fundamentada.

A pesar del recurso presentado por la defensa desde 2021, la Corte Nacional determinó que la condena de 2014, que impone 16 años de prisión y el pago de $25,000 por la violación de una menor de 13 años, permanece vigente. Es decir, la Corte concluyó que el fallo original fue correcto. “El problema en casación es que los jueces no pueden revisar las pruebas, su margen es limitado. Lo que podemos hacer es un recurso de revisión con pruebas nuevas”, agregó Saquicela.

El resultado no fue lo esperado



Para la familia de Pepe Tola, que ha acompañado el caso con esperanza durante más de una década, este fallo resultó ser un golpe doloroso. Verónica Tola, su hermana, había esperado que este día pusiera fin a una lucha prolongada.

Desde su condena en 2014, el caso de Pepe Tola fue objeto de intensos debates mediáticos, apelaciones y un exhaustivo seguimiento por parte de la prensa y el público. Con la decisión final de la Corte Nacional, el veredicto original queda confirmado, y la condena se mantiene intacta.

Este desenlace marca el cierre judicial de un proceso que se extendió por 11 años, con una sentencia que la justicia considera definitiva. El abogado Saquicela dejó abierta la posibilidad de futuras acciones legales si la familia lo decide, asegurando su disposición a seguir brindando su apoyo, aunque aún no se ha tomado una decisión al respecto.

