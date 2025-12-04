Nicole Pinilla, la segunda eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador

Un reto de pulpo la dejó fuera de la competencia

La cocina de MasterChef Celebrity Ecuador vivió este jueves otra noche de tensión. El reto fue preparar un plato con pulpo, una de las proteínas más complejas del programa, y mientras algunos participantes brillaron, otros no lograron convencer al jurado.

Finalmente, Nicole Pinilla, influencer ecuatoriana, se convirtió en la segunda eliminada de la competencia.

Un reto marcado por la irregularidad

Los cocineros famosos presentaron versiones muy distintas con el pulpo como protagonista. Hubo aciertos y errores evidentes.

Fer apostó por un pulpo con buena textura y cocción, pero la salsa no estuvo a la altura. Jorge sorprendió con una sopa de pulpo a la que el jurado dio casi nulas críticas.

Naykim presentó pulpo con puré de yuca, pero su preparación fue catalogada como poco refinada, incluso en detalles básicos como el corte del aguacate. Karime destacó con un risotto y pulpo de buen sabor y ejecución.

Carlos Luis Andrade, ‘Manaba’, presentó un ceviche nikkei que dividió opiniones: a Irene le encantó, a Rausch no le convenció por ser un plato frío en instancia de eliminación, y para Carito “le faltó algo”.

Nicole Pinilla, con pulpo y puré de zanahoria blanca, no logró el equilibrio esperado: la salsa fue criticada por desequilibrada y la mezcla de sabores no convenció a los jueces; el plato, además, careció de sazón.

Bastián brilló con un Pad Thai con pulpo: diferente, sabroso y muy bien ejecutado. Giovanna presentó pulpo sofrito sobre patacón. Perotti llevó un pulpo con risotto, pero falló en el punto de cocción del arroz. Mara apostó por un puré de arverjas: un plato correcto, pero demasiado simple. Andy preparó copas de patacón con pulpo: sencillas, pero con buenos sabores.

Tras la deliberación, el jurado coincidió en que los platos más débiles fueron los de Naykim y Nicole.

¿Quién es Nicole Pinilla?

La eliminada de la noche, Nicole Pinilla, es una reconocida influencer ecuatoriana, dedicada al contenido de moda, estilo de vida y fotografía.

Originaria de Machala, ha construido una sólida comunidad digital que supera los 160.000 seguidores, con publicaciones sobre tendencias, viajes y proyectos creativos.

En septiembre, Nicole viajó a Nueva York para participar en la Fashion Week, donde colaboró con el medio internacional Infogram TV en la cobertura de varios desfiles. Desde uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, compartió experiencias y contenido exclusivo con su audiencia.

La despedida

Aunque su desempeño culinario no fue suficiente para mantenerse en la competencia, Nicole se despidió agradecida y con lágrimas. Uno de los participantes más afectados fue Naykim, con quién ha sido relacionada de forma sentimental.

La competencia continúa y el nivel sube. Con un nuevo eliminado, MasterChef Celebrity Ecuador deja claro que cualquier error puede costar caro.

