Danilo Carrera
Danilo Carrera con su familia.Cortesía

Danilo Carrera compartió con su familia en graduación de su hermano

El actor estuvo en la ceremonia en la que Juan Xavier Carrera se gradúo de Ingeniero Agrónomo en Honduras

Danilo Carrera no se perdió la graduación de su hermano Juan Xavier Carrera Huerta en la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano, en Honduras. Viajó junto a toda su familia, con quienes mantiene una relación muy cercana.

A su regreso de Tailandia, donde presentó Miss Universo junto a Jacqueline Bracamontes aprovechó para convivir con elefantes. “Fui a ver elefantes… nunca había visto tanto poder y tanta nobleza juntos. Eran una familia en la que la hembra es la líder y quien manda. El más pequeño estaba juguetón y pasó jugando conmigo. Gracias, madre tierra, por regalarnos seres vivos de los que tenemos tanto que aprender.”

De Asia a América Central

Después el actor volvió a empacar maletas para acompañar a Juan Xavier en su logro académico en Honduras.

Según su madre, Elsita de Carrrera “es una bendición tan maravillosa, otro Ingeniero Agrónomo, gracias Señor mío”.

La familia Carrera tiene una finca y en ella Juan Xavier aplicará lo aprendido en el Zamorano. Tiene algunos sembríos.

