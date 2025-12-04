El caso de Matthew Perry ya tiene nuevos avances: aquí los detalles

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023 por una sobredosis de ketamina. El médico Plasencia fue declarado responsable

La muerte de Matthew Perry, el recordado Chandler de Friends, abrió en 2023 una investigación que terminaría destapando una red de distribución ilegal de ketamina en la que participaron cinco personas, entre ellas dos médicos.

El caso tomó especial relevancia cuando salió a la luz el rol del Dr. Salvador Plasencia, señalado como quien suministró directamente la droga que terminó costándole la vida al actor.

Perry falleció el 28 de octubre de 2023 por los efectos agudos de la ketamina, según confirmó la autopsia. A partir de ahí, la investigación avanzó durante meses hasta convertirse en un proceso judicial cada vez más serio.

Para julio de 2025, Plasencia, un exmédico de 44 años que operaba una clínica en Calabasas, se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina.

El detalle de sus acciones resultó clave para endurecer su condena. Entre septiembre y octubre de 2023, Plasencia compró la droga al también médico Mark Chavez y luego la revendió a Perry con márgenes obscenos: 20 viales por 57.000 dólares, cobrando unos 2.000 por cada uno cuando el costo real apenas rondaba los 15.

Además de venderle la sustancia, Plasencia llegó a inyectar personalmente ketamina al actor, incluso en situaciones tan irregulares como el asiento trasero de un auto en un estacionamiento de Long Beach.

También dejó viales en manos del asistente personal de Perry, quien no tenía ningún tipo de entrenamiento médico. Para encubrir todo esto, falsificó notas de tratamiento y facturas, incluyendo una supuesta sesión que en realidad fue una venta en plena vía pública.

´La sentencia de Plasencia

El 3 de diciembre de 2025 llegó la sentencia. La jueza federal Sherilyn Peace Garnett lo condenó a 30 meses de prisión federal, una multa de 5.600 dólares y dos años de libertad supervisada. La pena superó ampliamente el rango sugerido, entre 8 y 14 meses, debido a que, según la magistrada, Plasencia abusó de su posición de confianza y explotó la adicción de Perry con fines económicos.

Su licencia médica había sido entregada ya en septiembre, lo que provocó el cierre definitivo de su clínica.

Las autoridades federales fueron tajantes: el caso es un ejemplo extremo de cómo la codicia puede desplazar por completo la ética médica.

La investigación estuvo a cargo de la Policía de Los Ángeles, la DEA y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., que durante meses siguieron el rastro de una red que operaba bajo la apariencia de tratamientos legítimos, pero que terminó con un actor querido muerto y un médico rumbo a la cárcel.

