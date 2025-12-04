Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Matthew Perry
Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023, por sobredosis.Archivo

El caso de Matthew Perry ya tiene nuevos avances: aquí los detalles

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023 por una sobredosis de ketamina. El médico Plasencia fue declarado responsable 

  • Verónica Cisneros

La muerte de Matthew Perry, el recordado Chandler de Friends, abrió en 2023 una investigación que terminaría destapando una red de distribución ilegal de ketamina en la que participaron cinco personas, entre ellas dos médicos. 

RELACIONADAS

El caso tomó especial relevancia cuando salió a la luz el rol del Dr. Salvador Plasencia, señalado como quien suministró directamente la droga que terminó costándole la vida al actor.

Perry falleció el 28 de octubre de 2023 por los efectos agudos de la ketamina, según confirmó la autopsia. A partir de ahí, la investigación avanzó durante meses hasta convertirse en un proceso judicial cada vez más serio. 

RELACIONADAS

Para julio de 2025, Plasencia, un exmédico de 44 años que operaba una clínica en Calabasas, se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina.

El detalle de sus acciones resultó clave para endurecer su condena. Entre septiembre y octubre de 2023, Plasencia compró la droga al también médico Mark Chavez y luego la revendió a Perry con márgenes obscenos: 20 viales por 57.000 dólares, cobrando unos 2.000 por cada uno cuando el costo real apenas rondaba los 15. 

Johnny Depp, actor

Johnny Depp: un radical cambio para recuperar su carrera en Hollywood

Leer más

Además de venderle la sustancia, Plasencia llegó a inyectar personalmente ketamina al actor, incluso en situaciones tan irregulares como el asiento trasero de un auto en un estacionamiento de Long Beach. 

RELACIONADAS

También dejó viales en manos del asistente personal de Perry, quien no tenía ningún tipo de entrenamiento médico. Para encubrir todo esto, falsificó notas de tratamiento y facturas, incluyendo una supuesta sesión que en realidad fue una venta en plena vía pública.

´La sentencia de Plasencia 

El 3 de diciembre de 2025 llegó la sentencia. La jueza federal Sherilyn Peace Garnett lo condenó a 30 meses de prisión federal, una multa de 5.600 dólares y dos años de libertad supervisada. La pena superó ampliamente el rango sugerido, entre 8 y 14 meses, debido a que, según la magistrada, Plasencia abusó de su posición de confianza y explotó la adicción de Perry con fines económicos. 

MIMO CAVA

Autoridades y artistas lamentan la muerte del actor Mimo Cava

Leer más

Su licencia médica había sido entregada ya en septiembre, lo que provocó el cierre definitivo de su clínica.

Las autoridades federales fueron tajantes: el caso es un ejemplo extremo de cómo la codicia puede desplazar por completo la ética médica

RELACIONADAS

La investigación estuvo a cargo de la Policía de Los Ángeles, la DEA y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., que durante meses siguieron el rastro de una red que operaba bajo la apariencia de tratamientos legítimos, pero que terminó con un actor querido muerto y un médico rumbo a la cárcel.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El expresidente prófugo pierde Guayas y gana su movimiento | Por Roberto Aguilar

  2. Campana recibe agua bendita en Manta y el cura le pide goles para el Mundial 2026

  3. Presunto microtráfico escolar: hallan droga en bolso de estudiantes en Quito

  4. Dos estudiantes afectados por sustancia desconocida en colegio del sur de Guayaquil

  5. EXPRESO, a la espera de una respuesta de CFN sobre millonaria transacción

LO MÁS VISTO

  1. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  2. ¿Qué es ‘La lista negra de las girls’? El registro de infieles que ya llegó a Ecuador

  3. Lista de infieles Ecuador: cuando el chisme viral se convierte en riesgo legal real

  4. Pepe Tola deberá cumplir 16 años de prisión tras ratificación de la Corte Nacional

  5. El proceso judicial de Pepe Tola: una historia de 11 años marcada por la controversia

Te recomendamos