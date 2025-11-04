Autoridades y artistas lamentan la muerte del actor Mimo Cava

El fallecimiento de Mimo Cava generó reacciones de dolor entre autoridades y figuras del espectáculo nacional

El fallecimiento del actor y comediante Mimo Cava, ocurrido este martes 4 de noviembre en Guayaquil, provocó una ola de mensajes de condolencia en redes sociales y entre las autoridades locales.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue uno de los primeros en pronunciarse. En su cuenta de X publicó: “Que Dios lo tenga en su gloria al gran Mimo. Lo recordaremos con cariño siempre. ¡Que descanse en paz!”.

También la Municipalidad de Guayaquil expresó su pesar con un comunicado: “Con profunda tristeza, el M.I. Municipio de Guayaquil expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Mimo Cava (Diómedes Olmedo Vaca). Su legado en la televisión ecuatoriana permanecerá siempre en la memoria de nuestra ciudad”.

La Prefectura del Guayas, liderada por Marcela Aguiñaga, se sumó al mensaje de solidaridad: “Lamentamos el fallecimiento de Diómedes Olmedo Vaca Camino, conocido como ‘Mimo Cava’, destacado comediante ecuatoriano. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados”.

¿Qué mensajes dejaron los artistas por la partida de Mimo Cava?

La actriz Prisca Bustamante compartió una fotografía de Cava en su cuenta de Instagram y en la que escribió "Buen viaje, amigo". De igual manera, el actor Andrés Garzón también le dedicó un mensaje. "Despedimos a un colega, a un compañero y a un amigo. Siempre estaremos en la memoria del público por eso no moriremos nunca y seremos eternos en las historias y en el imaginario de la gente", dijo.

Otros personajes del ámbito artístico también se pronunciaron en redes, recordando su humor, sencillez y la alegría que transmitía en cada actuación. En series como ‘Manzana 12’, ‘Tal para cual’ o ‘3 Familias’, Mimo Cava se convirtió en uno de los rostros más queridos de la comedia.

