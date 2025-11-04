Muere el actor ecuatoriano Mimo Cava en Guayaquil: esta fue la causa

El actor recordado por su papel en la serie televisiva Manzana 12, falleció este 4 de noviembre a sus 68 años

El reconocido actor y humorista Diómedes Olmedo Vaca Camino, conocido artísticamente como Mimo Cava, falleció este lunes 4 de noviembre de 2025 en Guayaquil, a los 68 años. La noticia ha causado pesar en el medio artístico y entre los televidentes que crecieron viendo sus personajes más recordados, como el guardia Tombo en la serie “Manzana 12”.

¿De qué murió Mimo Cava?

Según confirmaron fuentes cercanas a su familia a Diario EXTRA, Mimo Cava murió a causa de una hemorragia interna provocada por úlceras estomacales. El actor permanecía internado desde el 20 de octubre en una casa de salud de Guayaquil y llegó a estar varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Durante el tratamiento, los médicos le transfundieron tres pintas de sangre debido a la severa pérdida ocasionada por la hemorragia. Aunque en un inicio su evolución parecía positiva —pues ya respiraba sin asistencia mecánica— su estado volvió a complicarse en los últimos días.

Mimo Cava tenía previsto someterse a una cirugía el 29 de octubre, pero una fiebre repentina impidió el procedimiento y agravó su condición, provocando su fallecimiento pocos días después. Su esposa Rosita y sus hijos lo acompañaron durante toda la hospitalización.

Una vida dedicada al humor y la televisión ecuatoriana

Diómedes Olmedo, nacido en Guayaquil, inició su carrera artística a los nueve años en el programa infantil “La escuelita cómica del maestro Lechuga” (Ecuavisa), donde destacó por sus imitaciones de artistas como Raphael, Sandro y Leo Dan. Su talento y carisma lo convirtieron pronto en uno de los comediantes más queridos del país.

Durante los años 90, Mimo Cava alcanzó gran popularidad con su personaje de Don Bolo en la comedia “Tal para cual”, donde compartió pantalla con Prisca Bustamante (Doña Bacha) y Azucena Mora (Petita). También formó parte de otras producciones recordadas como “Samba Kanuta” y “Manzana 12”, donde interpretó al entrañable guardia Tombo, un rol que marcó a toda una generación.

El legado de Mimo Cava

En años recientes, el actor continuó activo en la televisión ecuatoriana con participaciones en “3 Familias” (2016) y en la bionovela “Sharon la Hechicera” (2018), donde demostró su versatilidad y compromiso con el arte escénico.

La partida de Mimo Cava deja un profundo vacío en el entretenimiento nacional, pero también el legado de un artista que hizo reír y emocionar a generaciones de ecuatorianos.