Aquiles Álvarez
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.X de Aquiles Álvarez

“La regeneración de Nebot cumplió 25 años; es tiempo de una nueva”, anuncia Álvarez

El alcalde propone una Renovación Urbana Integral que reemplazará el modelo de Jaime Nebot impulsado hace más de dos décadas

Guayaquil se prepara para una nueva transformación urbana. Así lo ha dado a entender el alcalde Aquiles Álvarez tras anunciar la llegada de la Renovación Urbana Integral (RUI) en el casco histórico, un proyecto que promete intervenir desde el subsuelo hasta la superficie para modernizar el corazón de la ciudad.

La iniciativa recuerda los primeros pasos dados por la Fundación Guayaquil Siglo XXI, creada a inicios de los 2000 para ejecutar y mantener las obras de regeneración del centro impulsadas por el exalcalde Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano.

Más de dos décadas después, Álvarez, que llegó al Sillón de Olmedo auspiciado por la Revolución Ciudadana, plantea una renovación que, según dijo, no se limita al ornato, sino que implica una intervención estructural.

De Nebot a Álvarez: dos visiones sobre la transformación del centro de Guayaquil

“Lindo proyecto, la regeneración urbana del Ab. Jaime Nebot ya cumplió 25 años; es tiempo de una nueva regeneración que para nosotros más bien es una Renovación Urbana Integral”, escribió Álvarez en su cuenta de X.

El alcalde explicó que la RUI renovará las redes de agua potable, alcantarillado sanitario y sistemas de aguas lluvias, además de incorporar drenaje, soterramiento eléctrico y áreas verdes con árboles nativos. “Garantizaremos que las obras sean funcionales, sostenibles y duraderas”, subrayó.

Actualmente, el Municipio avanza con la renovación de 400 luminarias y postes en el 50 % de la avenida 9 de Octubre, entre Malecón y Quito. El proceso general de contratación de la RUI está previsto para marzo de 2026 en el portal de compras públicas.

JAIME NEBOT
Jaime Nebot mientras anunciaba un proyecto de regeneración. Archivo / EXPRESO

